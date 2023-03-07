8 березня — що за свято та які країни відзначають цю дату

Це свято є державним у 24 країнах світу

У наш час 8 березня перетворилося на свято жіночності, краси та весни. Проте виникло воно зовсім під іншим приводом — нагадати жінкам, що вони сильні, незалежні й мають такі ж права як і чоловіки.

Новини.LIVE розповідає, як виникло це свято, в чому його суть та традиції і які країни відзначають цю дату й нині.

8 березня — історія свята

Як відомо з історії, на жаль, суспільство довгий час залишалося гендерно нерівним. Жінки були обмежені у своїх правах, не могли здобувати освіту, голосувати на виборах, займати високі посади.

Починаючи з середини XIX століття у різних країнах світу проходили мітинги та страйки жінок проти гендерної нерівності. Жінки почали створювати профспілки та організації, які відстоювали їх права. Такий масовий рух до рівноправ'я став передумовою появи 8 березня.

Один з найвідоміших мітингів, який став початком масового руху за жіночі права, відбувся 1857 року. Тоді робітниці фабрик у Нью-Йорку вийшли на демонстрацію за жіночі права. Вони хотіли отримати рівну оплату праці з чоловіками та знижений робочий день (з 16 до 10 години). Активістки також намагалися привернути увагу суспільства до питань здобуття жінками освіти, можливості голосувати та покращення умов праці.

У 1910 році делегати зі Сполучених Штатів прибули у Копенгаген на Другу міжнародну конференцію соціалісток, яка проводилася у межах Восьмого конгресу Другого Інтернаціоналу. Там 27 серпня вони зустрілися з уже відомою на той час німецькою соціалісткою Кларою Цеткін. Саме Цеткін разом із німецькою делегаткою Луїзою Циц запропонувала започаткувати Міжнародний жіночий день за зразком Міжнародного дня праці, який відзначався від 1890 року.

Понад 100 учасниць зустрічі, які представляли 17 країн, домовились щороку в березні відзначати Міжнародний жіночий день — день солідарності жінок у боротьбі за повні політичні, економічні й соціальні права. Вони ухвалили відповідну резолюцію, проте не визначили конкретну дату свята.

У Європі Міжнародний жіночий день вперше було відзначено 19 березня 1911 року. Вже через два роки Міжнародний жіночий день святкували 8 березня.

Після жінки неодноразово виходили на демонстрації проти дискримінації. Завдяки чому потрохи суспільство змінювалося й невдовзі було готовим відійти від патріархальних звичаїв.

У 1977 році Генеральна Асамблея ООН закликала всі держави проголосити будь-який день року Міжнародним днем прав жінок і миру, відповідно до їхніх історичних і національних традицій.

Це створило сприятливі умови для викорінення дискримінації жінок і їхнього повного й рівноправного залучення до соціального розвитку.

Які країни святкують Міжнародний жіночий день 8 березня

Це свято є державним у 24 країнах світу:

Ангола;

Азербайджан;

Вірменія;

Афганістан;

Білорусь;

Буркіна-Фасо;

В’єтнам;

Гвінея-Бісау;

Грузія;

Замбія;

Казахстан;

Камбоджа;

Киргизстан;

Куба;

Лаос;

Молдова;

Монголія;

Росія;

Таджикистан;

Туркменістан;

Уганда;

Узбекистан;

Україна;

Еритрея.

Здебільшого для цього дня передбачений держаний вихідний.

12 країн святкують 8 березня не на державному рівні:

США;

Італія;

Франція;

Польща;

Німеччина;

Литва;

Болгарія;

Боснія і Герцеговина;

Камерун;

Румунія;

Хорватія;

Чилі.

У цих країнах 8 березня не вихідний день.

8 березня в Україні

В Україні у цей день заведено вітати всіх близьких жінок — мам, сестер, бабусь, дружин, подруг, дочок і колег. Жінкам дарують подарунки та квіти, відзначають свято в сімейному колі. Привітання зі святом звучать не тільки від чоловіків — жінки також вітають одна одну та обмінюються подарунками.

У 2023 році питання святкування чи ні 8 березня постало надто гостро. Адже фактично це свято передалося нам у спадок від СРСР. Та більшість українців проголосували за те, щоб це свято залишити в країні.

Тож у нас з'явився чудовий шанс вкласти свої сенси у цю дату. Адже сучасні українки на рівні з чоловіками виборюють свободу нашої держави, налагоджують політичні зв'язки з іншими країнами та не дають нашій економіці впасти у прірву.

Як святкують Міжнародний день жінок в інших країнах

Залежно від країни змінюється і святкування 8 березня. Так, в Італії жінкам традиційно дарують букети маленьких жовтих мімоз. Також у подарунок додають солодкі торти чи традиційні бісквіти з цитрусовим лікером та кремом, які мають форму квітів. Жінки зазвичай передають одна одній гілочки мімози на знак жіночої солідарності.

У Китаї свято стало національним ще 1949 року. 8 березня зазвичай скорочений робочий день. Квіти та подарунки заведено дарувати близьким жінкам. Цікаво, що напередодні Міжнародного дня жінок у Китаї святкують День дівчаток, присвячений здобуткам школярок та студенток.

В Іспанії феміністки проводять День жіночого протесту. Проходять демонстрації та мітинги, на яких публічно висловлюють своє невдоволення. Так, у 2018 році понад 5 мільйонів жінок провели 8 березня 24-годинний страйк на знак протесту проти нерівності в оплаті праці, ґендерної дискримінації, насильства в сім'ї.

У Великій Британії 8 березня використовують як можливість підвищити поінформованість населення про політичні та соціальні проблеми, пов'язані з жінками. Цього дня проводяться різноманітні лекції, виступи, концерти та інші заходи, під час яких часто збирають кошти для благодійних організацій, які відстоюють права жінок.

У США Міжнародний жіночий день не є офіційним святом, хоча березень там відомий як місяць жіночої історії. В цей період згадують видатних жінок та їхні здобутки, а 8 березня у столицях проходять мітинги, конференції та ділові заходи, де обговорюються права жінок.

У Чилі цей день відзначають маршами, особливо у столиці Сантьяго. Учасниці маршів одягають зелені хустки, що символізують підтримку сексуальних та репродуктивних прав.

Весело і з бенкетом відзначають 8 березня у Кубі. Жіночий день для кубинських чоловіків — ще один привід висловити свою вдячність та захоплення найважливішим жінкам – мамі, дружині, дочці.

Нагадаємо, ми приготували найгарніші привітання з 8 березня для дівчат, жінок, мам, бабусь, подруг, знайомих та колег. Не забудьте привітати з цим світлим святом!