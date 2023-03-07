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Праздник 8 марта: где и как отмечают Международный женский день

7 марта 2023 19:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
8 марта — что за праздник и какие страны отмечают эту дату
Этот праздник является государственным в 24 странах мира
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В наше время 8 марта превратился в праздник женственности, красоты и весны. Однако возникло оно совсем по другому поводу — напомнить женщинам, что они сильны, независимы и имеют такие же права, как и мужчины.

Новини.LIVE рассказывает, как возник этот праздник, в чем его суть и традиции и какие страны отмечают эту дату и сейчас.

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8 марта — история праздника

Как известно из истории, к сожалению, общество долгое время оставалось гендерно неравным. Женщины были ограничены в своих правах, не могли получать образование, голосовать на выборах, занимать высокие должности.

Начиная с середины XIX века, в разных странах мира проходили митинги женщин против гендерного неравенства. Женщины начали создавать профсоюзы и организации, отстаивающие их права. Такое массовое движение к равноправию стало предпосылкой для появления 8 марта.

Один из самых известных митингов, ставший началом массового движения за женские права, состоялся в 1857 году. Тогда работницы фабрик в Нью-Йорке вышли на демонстрацию по женским правам. Они хотели получить равную оплату труда с мужчинами и пониженный рабочий день (с 16 до 10 часов). Активистки также пытались привлечь внимание общества к вопросам получения женщинами образования, возможности голосовать и улучшения условий труда.

8 марта - история праздника

В 1910 делегаты из Соединенных Штатов прибыли в Копенгаген на Вторую международную конференцию социалисток, которая проводилась в рамках Восьмого конгресса Второго Интернационала. Там 27 августа они встретились с уже известной к тому времени немецкой социалисткой Кларой Цеткиной. Именно Цеткин вместе с немецкой делегаткой Луизой Циц предложила положить начало Международному женскому дню по образцу Международного дня труда, который отмечался с 1890 года.

Более 100 участниц встречи, представлявших 17 стран, договорились ежегодно в марте отмечать Международный женский день — день солидарности женщин в борьбе за полные политические, экономические и социальные права. Они приняли ответную резолюцию, однако не определили конкретную дату праздника.

В Европе Международный женский день был впервые отмечен 19 марта 1911 года. Уже два года спустя Международный женский день праздновали 8 марта.

После женщины не раз выходили на демонстрации против дискриминации. Благодаря чему понемногу общество менялось и вскоре было готово отойти от патриархальных обычаев.

В 1977 году Генеральная Ассамблея ООН призвала все государства провозгласить любой день года Международным днем прав женщин и мира в соответствии с их историческими и национальными традициями.

Это создало благоприятные условия для искоренения дискриминации женщин и их полное и равноправное вовлечение в социальное развитие.

Какие страны празднуют Международный женский день 8 марта

Какие страны празднуют Международный женский день 8 марта

Этот праздник является государственным в 24 странах мира:

  • Ангола;
  • Азербайджан;
  • Армения;
  • Афганистан;
  • Беларусь;
  • Буркина-Фасо;
  • Вьетнам;
  • Гвинея-Бисау;
  • Грузия;
  • Замбия;
  • Казахстан;
  • Камбоджа;
  • Кыргызстан;
  • Куба;
  • Лаос;
  • Молдова;
  • Монголия;
  • Россия;
  • Таджикистан;
  • Туркменистан;
  • Уганда;
  • Узбекистан;
  • Украина;
  • Эритрея.

В основном для этого дня предусмотрен выходной.

Какие страны празднуют 8 марта

12 стран празднуют 8 марта не на государственном уровне:

  • США;
  • Италия;
  • Франция;
  • Польша;
  • Германия;
  • Литва;
  • Болгария;
  • Босния и Герцеговина;
  • Камерун;
  • Румыния;
  • Хорватия;
  • Чили.

В этих странах 8 марта не выходной день. 

8 марта в Украине

8 марта в Украине

В Украине в этот день принято поздравлять всех близких женщин — мам, сестер, бабушек, жен, подруг, дочерей и коллег. Женщинам дарят подарки и цветы, отмечают праздник в семейном кругу. Поздравления с праздником звучат не только от мужчин — женщины поздравляют друг друга и обмениваются подарками.

В 2023 году вопрос празднования или нет 8 марта встал слишком остро. Ведь фактически этот праздник передался нам по наследству от СССР. Но большинство украинцев проголосовали за то, чтобы этот праздник оставить в стране.

Так что у нас появился отличный шанс вложить свои смыслы в эту дату. Ведь современные украинки наравне с мужчинами борются за свободу нашего государства, налаживают политические связи с другими странами и не дают нашей экономике упасть в пропасть.

Как празднуют Международный день женщин в других странах

Как празднуют Международный день женщин в других странах

В зависимости от страны меняется и празднование 8 марта. Так, в Италии женщинам традиционно дарят букеты маленьких желтых мимоз. Также в подарок добавляют сладкие торты или традиционные бисквиты с ликером цитрусовым и кремом, которые имеют форму цветов. Женщины обычно передают друг другу веточки мимозы в знак женской солидарности.

В Китае праздник стал национальным еще в 1949 году. 8 марта обычно сокращен рабочий день. Цветы и подарки принято дарить близким женщинам. Интересно, что в канун Международного дня женщин в Китае празднуют День девочек, посвященный достижениям школьниц и студенток.

В Испании феминистки проводят День женского протеста. Проходят демонстрации и митинги, на которых публично выражают свое недовольство. Так, в 2018 году более 5 миллионов женщин провели 8 марта 24-часовую забастовку в знак протеста против неравенства в оплате труда, гендерной дискриминации, насилия в семье.

В Великобритании 8 марта используется как возможность повысить осведомленность населения о политических и социальных проблемах, связанных с женщинами. В этот день проводятся разнообразные лекции, выступления, концерты и другие мероприятия, во время которых часто собирают средства для благотворительных организаций, отстаивающих права женщин.

В США Международный женский день не является официальным праздником, хотя март там известен как луна женской истории. В этот период упоминаются выдающиеся женщины и их достижения, а 8 марта в столицах проходят митинги, конференции и деловые мероприятия, где обсуждаются права женщин.

В Чили этот день отмечают маршами, особенно в столице Сантьяго. Участницы маршей одевают зеленые платки, символизирующие поддержку сексуальных и репродуктивных прав.

Весело и с пиром отмечают 8 марта в Кубе. Женский день для кубинских мужчин — еще один повод выразить свою благодарность и восхищение важнейшим женщинам — маме, жене, дочери.

Напомним, мы приготовили самые красивые поздравления с 8 марта для девушек, женщин, мам, бабушек, подруг, знакомых и коллег. Не забудьте поздравить с этим светлым праздником!

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