8 марта — что за праздник и какие страны отмечают эту дату

Праздник 8 марта: где и как отмечают Международный женский день
В наше время 8 марта превратился в праздник женственности, красоты и весны. Однако возникло оно совсем по другому поводу — напомнить женщинам, что они сильны, независимы и имеют такие же права, как и мужчины.
Новини.LIVE рассказывает, как возник этот праздник, в чем его суть и традиции и какие страны отмечают эту дату и сейчас.
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8 марта — история праздника
Как известно из истории, к сожалению, общество долгое время оставалось гендерно неравным. Женщины были ограничены в своих правах, не могли получать образование, голосовать на выборах, занимать высокие должности.
Начиная с середины XIX века, в разных странах мира проходили митинги женщин против гендерного неравенства. Женщины начали создавать профсоюзы и организации, отстаивающие их права. Такое массовое движение к равноправию стало предпосылкой для появления 8 марта.
Один из самых известных митингов, ставший началом массового движения за женские права, состоялся в 1857 году. Тогда работницы фабрик в Нью-Йорке вышли на демонстрацию по женским правам. Они хотели получить равную оплату труда с мужчинами и пониженный рабочий день (с 16 до 10 часов). Активистки также пытались привлечь внимание общества к вопросам получения женщинами образования, возможности голосовать и улучшения условий труда.
В 1910 делегаты из Соединенных Штатов прибыли в Копенгаген на Вторую международную конференцию социалисток, которая проводилась в рамках Восьмого конгресса Второго Интернационала. Там 27 августа они встретились с уже известной к тому времени немецкой социалисткой Кларой Цеткиной. Именно Цеткин вместе с немецкой делегаткой Луизой Циц предложила положить начало Международному женскому дню по образцу Международного дня труда, который отмечался с 1890 года.
Более 100 участниц встречи, представлявших 17 стран, договорились ежегодно в марте отмечать Международный женский день — день солидарности женщин в борьбе за полные политические, экономические и социальные права. Они приняли ответную резолюцию, однако не определили конкретную дату праздника.
В Европе Международный женский день был впервые отмечен 19 марта 1911 года. Уже два года спустя Международный женский день праздновали 8 марта.
После женщины не раз выходили на демонстрации против дискриминации. Благодаря чему понемногу общество менялось и вскоре было готово отойти от патриархальных обычаев.
В 1977 году Генеральная Ассамблея ООН призвала все государства провозгласить любой день года Международным днем прав женщин и мира в соответствии с их историческими и национальными традициями.
Это создало благоприятные условия для искоренения дискриминации женщин и их полное и равноправное вовлечение в социальное развитие.
Какие страны празднуют Международный женский день 8 марта
Этот праздник является государственным в 24 странах мира:
- Ангола;
- Азербайджан;
- Армения;
- Афганистан;
- Беларусь;
- Буркина-Фасо;
- Вьетнам;
- Гвинея-Бисау;
- Грузия;
- Замбия;
- Казахстан;
- Камбоджа;
- Кыргызстан;
- Куба;
- Лаос;
- Молдова;
- Монголия;
- Россия;
- Таджикистан;
- Туркменистан;
- Уганда;
- Узбекистан;
- Украина;
- Эритрея.
В основном для этого дня предусмотрен выходной.
12 стран празднуют 8 марта не на государственном уровне:
- США;
- Италия;
- Франция;
- Польша;
- Германия;
- Литва;
- Болгария;
- Босния и Герцеговина;
- Камерун;
- Румыния;
- Хорватия;
- Чили.
В этих странах 8 марта не выходной день.
8 марта в Украине
В Украине в этот день принято поздравлять всех близких женщин — мам, сестер, бабушек, жен, подруг, дочерей и коллег. Женщинам дарят подарки и цветы, отмечают праздник в семейном кругу. Поздравления с праздником звучат не только от мужчин — женщины поздравляют друг друга и обмениваются подарками.
В 2023 году вопрос празднования или нет 8 марта встал слишком остро. Ведь фактически этот праздник передался нам по наследству от СССР. Но большинство украинцев проголосовали за то, чтобы этот праздник оставить в стране.
Так что у нас появился отличный шанс вложить свои смыслы в эту дату. Ведь современные украинки наравне с мужчинами борются за свободу нашего государства, налаживают политические связи с другими странами и не дают нашей экономике упасть в пропасть.
Как празднуют Международный день женщин в других странах
В зависимости от страны меняется и празднование 8 марта. Так, в Италии женщинам традиционно дарят букеты маленьких желтых мимоз. Также в подарок добавляют сладкие торты или традиционные бисквиты с ликером цитрусовым и кремом, которые имеют форму цветов. Женщины обычно передают друг другу веточки мимозы в знак женской солидарности.
В Китае праздник стал национальным еще в 1949 году. 8 марта обычно сокращен рабочий день. Цветы и подарки принято дарить близким женщинам. Интересно, что в канун Международного дня женщин в Китае празднуют День девочек, посвященный достижениям школьниц и студенток.
В Испании феминистки проводят День женского протеста. Проходят демонстрации и митинги, на которых публично выражают свое недовольство. Так, в 2018 году более 5 миллионов женщин провели 8 марта 24-часовую забастовку в знак протеста против неравенства в оплате труда, гендерной дискриминации, насилия в семье.
В Великобритании 8 марта используется как возможность повысить осведомленность населения о политических и социальных проблемах, связанных с женщинами. В этот день проводятся разнообразные лекции, выступления, концерты и другие мероприятия, во время которых часто собирают средства для благотворительных организаций, отстаивающих права женщин.
В США Международный женский день не является официальным праздником, хотя март там известен как луна женской истории. В этот период упоминаются выдающиеся женщины и их достижения, а 8 марта в столицах проходят митинги, конференции и деловые мероприятия, где обсуждаются права женщин.
В Чили этот день отмечают маршами, особенно в столице Сантьяго. Участницы маршей одевают зеленые платки, символизирующие поддержку сексуальных и репродуктивных прав.
Весело и с пиром отмечают 8 марта в Кубе. Женский день для кубинских мужчин — еще один повод выразить свою благодарность и восхищение важнейшим женщинам — маме, жене, дочери.
Напомним, мы приготовили самые красивые поздравления с 8 марта для девушек, женщин, мам, бабушек, подруг, знакомых и коллег. Не забудьте поздравить с этим светлым праздником!