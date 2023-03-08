8 марта 2023 — какие приметы, традиции и запреты существуют в женский день

Как встретить Международный женский день, чтобы он прошел идеально?

Традиционно, 8 марта украинцы отмечают Международный женский день. В эту дату представительницы прекрасного пола купаются во внимании, комплиментах, подарках и поздравлениях.

Но, чтобы этот день прошел действительно идеально, предлагаем узнать, какие существуют приметы, традиции и запреты.

8 марта — традиции праздничной даты

Еще на Руси наши предки называли эту дату Кислые Девки. Считалось, если до сих пор девушка не вышла замуж, то ждать своего суженого ей придется до лета. Незамужние девушки в этот день хоронили приданое и красивые наряды.

Также незамужние девушки готовили опару и ставили в печь. Когда опара начинала киснуть, наперстки трижды черпали жидкое тесто и выпивали, читая заговор. Из этого теста пекли пироги и несли другим незамужним девушкам. Считалось, что если съесть подаренный пирог, то замужество будет скоро. Если в этот день был молодой месяц, на него читали приворот на жениха.

Во времена христианства в этот день молились святой Матроне. Верили, что сегодня можно было найти покой в доме, попросить о долгожданном ребенке и восстановить семью.

Женщины в этот день старались больше отдыхать. Можно было приглашать в гости друзей и готовить разные закуски.

В современном мире в этот день принято поздравлять всех близких женщин — мам, сестер, бабушек, жен, подруг, дочерей и коллег с Международным женским днем. Женщинам дарят подарки и цветы, отмечают праздник в семейном кругу. Поздравления с праздником звучат не только от мужчин — женщины поздравляют друг друга и обмениваются подарками.

Во многих странах мира вспоминают выдающихся женщин и их достижения, проводят митинги, конференции и деловые мероприятия, где обсуждаются права женщин.

Что нельзя делать 8 марта 2023 года

В этот день существуют следующие запреты:

нельзя ходить в старой одежде: согласно приметам так можно привлечь неприятности, а с практической точки зрения — позвольте себе в праздник быть королевой, позаботьтесь о своей красоте сегодня;

нельзя 8 марта проводить в одиночестве;

нельзя отмечать 8 марта в компании женщин, если девушка незамужем — долго в девках проходит;

нельзя просыпаться в плохом настроении, зачем, если за окном витает дух праздника;

нельзя огорчаться без повода;

не стоит затевать уборку в доме;

на 8 марта не готовьте еду самостоятельно: разрешите вас порадовать близким;

нельзя 8 марта жениться. Верили, что удача покинет весь год;

нельзя 8 марта мужчинам грубить прекрасному полу. Грубияна ожидают неприятности и проблемы в общении с окружающими.

Помните, это только рекомендации, которые можно учесть, но это не религиозный праздник, поэтому можно не бояться согрешить.

Приметы на 8 марта

Если кто тайно подарил женщине цветы, то такая женщина вскоре влюбится, и любовь будет взаимной.

Если сорока под крышу лезет, то в метель.

Сороки полетели в лес — к стойкому теплу.

Если в этот день выпал снег, то вся неделя будет холодно.

Если птицы вьют гнезда, то к холодному лету.

Если лед с рек еще не взошел, то будет плохой урожай рыбы.

Туманный день сегодня — к сырому лету.

Дятел стучит по деревьям — к поздней весне.

Если воробьи вьют гнезда, то холодов больше не будет.

Южный ветер сегодня обещает холодное и дождливое лето.

Быстрые и высокие облака предсказывают хорошую погоду.

Густой туман 8 марта — лето будет ненастным.

Вьют гнезда грачи с солнечной стороны – лето будет холодным и ненастным.

Что нужно делать 8 марта, чтобы день прошел идеально

Чтобы праздник 8 марта прошел в правильной атмосфере и на позитиве, советуем прислушиваться к рекомендациям того, что нужно делать:

встретить утро с улыбкой на лице;

задонатить на ЗСУ;

выбрать свой самый лучший наряд;

нарядится и прихорошиться;

принять подарки и поздравления и не забыть поздравить других;

не расстраиваться по пустякам и провести день с хорошими мыслями;

сделать все то, в чем давно себе отказывали в силу разных причин;

уделить время себе, заняться уходом за собой или любимым делом.

Не забудьте поблагодарить родных за праздник.

Напомним, мы писали, как возник праздник 8 марта, в чем его суть и традиции и какие страны отмечают эту дату сейчас.

Также мы приготовили красивые поздравления с 8 марта для девушек, женщин, мам, бабушек, подруг, знакомых и коллег. Не забудьте поздравить с этим светлым праздником!