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Больше не бойтесь обнять любимца: как быстро убрать шерсть с одежды

8 мая 2023 18:45
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Как очистить одежду от шерсти — простой и доступный лайфхак
Как чистить одежду от шерсти. Фото: google.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Наши домашние любимцы, котики и собачки дарят нам безграничную любовь и радость, но кроме нее мы также получаем тонны шерсти, которая "липнет" к одежде и портит внешний вид. Очистить вещи от таких загрязнений бывает сложно, особенно когда под рукой нет специальных валиков или щеток.

Но специально для таких случаев существует крутой лайфхак, не требующий дополнительных затрат и действительно действенный.

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Как быстро снять шерсть с одежды — простой лайфхак

Не стоит отчаиваться, заметив меховые ворсинки на любимых брюках, кофте, толстовке, худые или футболке.

Чтобы быстро снять ворс и шерсть с одежды, вам понадобится:

  • любая резиновая перчатка (которой вы моете посуду, медицинскую и т.п.);
  • лак для волос.

Как работает лайфхак:

  • надеваем перчатку на руку;
  • щедро сбрызгиваем лаком;
  • проходимся по одежде рукой, снимая всю шерсть.

 

Как быстро снять шерсть с одежды
Избавиться от шерсти на одежде. Фото: google.com

На липкую поверхность соберется весь ворс и ваша вещь примет безупречный вид. Этот способ работает даже лучше, чем скотч или специальный валик для очистки одежды. При этом не надо бояться, что одежда будет липкой или неприятной на ощупь.

После использования перчатку можно промыть водой, высушить и отложить до следующего случая. Также на всякий случай можно приобрести в магазине самый дешевый лак для волос.

 

Как быстро снять шерсть с одежды — простой лайфхак
Специальные инструменты для чистки одежды. Фото: google.com

Какие существуют специальные инструменты для чистки одежды

Результативно очистить любые предметы одежды от шерсти позволяют специальные приспособления, которые при необходимости можно приобрести в магазине:

  • лепкий ролик — он собирает на себя не только шерсть, но и частицы пыли, обрывки нитей, ворсинки;
  • специальная щетка для ворса и шерсти — щетка легко подцепляет шерсть, при этом не повреждает волокна;
  • губка для удаления шерсти — для чистки применяют губку в сухом состоянии;
  • резиновая перчатка — рекомендуется подбирать наиболее плотные изделия. Когда загрязнения будут собраны, ополаскивают перчатку проточной водой.

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