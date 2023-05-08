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Більше не бійтесь обійняти улюбленця: як швидко прибрати шерсть з одягу

8 травня 2023 18:45
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Як очистити одяг від шерсті — простий та доступний лайфхак
Як чистити одяг від шерсті. Фото: google.com
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Наші домашні улюбленці, котики та песики дарують нам безмежну любов та радість, але крім неї ми також отримуємо тонни шерсті, яка "липне" до одягу і псує зовнішній вигляд. Очистити речі від таких забруднень буває складно, особливо, коли під рукою немає спеціальних валиків або щіток. 

Але спеціально для таких випадків існує крутий лайфхак, який не вимагає додаткових витрат й справді дієвий. 

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Як швидко зняти шерсть з одягу — простий лайфхак 

Не варто впадати у відчай, помітивши хутряні ворсинки на улюблених штанах, кофті, толстовці, худі чи футболці. 

Щоб швидко зняти ворс та шерсть з одягу, вам знадобиться:

  • будь-яка гумова рукавичка (якою ви миєте посуд, медична тощо);
  • лак для волосся.

Як працює лайфхак: 

  • надягаємо рукавичку на руку;
  • щедро збризкуємо лаком;
  • проходимось по одягу рукою, знімаючи усю шерсть. 

 

Як швидко зняти шерсть з одягу
Позбутися шерсті на одязі. Фото: google.com

На липку поверхню збереться весь ворс і ваша річ набуде бездоганного вигляду. Цей спосіб працює навіть краще ніж скоч чи спеціальний валик для очищення одягу. При цьому не треба боятися, що одяг буде липким чи неприємним на дотик. 

Після використання рукавичку можна промити водою, висушити та відкласти до наступного випадку. Також про всяк випадок можна придбати в магазині найдешевший лак для волосся. 

 

Як швидко зняти шерсть з одягу — простий лайфхак
Спеціальні інструменти для чищення одягу. Фото: google.com

Які існують спеціальні інструменти для чищення одягу

Результативно очистити будь-які предмети одягу від шерсті дозволяють спеціальні пристосування, які при необхідності можна придбати в господарському магазині: 

  • лепкий ролик — він збирає на себе не тільки шерсть, а й частки пилу, обривки ниток, ворсинки;
  • спеціальна щітка для ворсу і вовни — щітка легко підчіплює шерсть, при цьому не пошкоджує волокна;
  • губка для видалення вовни — для чищення застосовують губку в сухому стані;
  • гумова рукавичка — рекомендується підбирати найбільш щільні вироби. Коли забруднення будуть зібрані, споліскують рукавичку проточною водою.

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