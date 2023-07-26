Clean girl: советы, которые помогут сделать трендовый макияж

Макияж clean girl. Фото: google.com

Макияж clean girl остается в тренде в течение нескольких сезонов. Его также называют "макияж без макияжа". Главные особенности — натуральность, гладкая кожа и глянцевый эффект. Повторить clean girl сможет любая девушка, но для этого нужно знать несколько советов.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

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Подготовка

Один из самых важных аспектов удачного макияжа — это уход за кожей и подготовка к нанесению косметики. На чистое лицо советуют наносить сыворотку с витамином С. Она поможет осветлить кожу и выровнять тон. После этого нужно воспользоваться увлажняющим средством.

Кожа должна сиять от качественного и глубокого увлажнения. Летом следует помнить также о креме с SPF, который поддерживает водный баланс и предотвращает преждевременное старение.

Идеальный тон

Для макияжа clean girl нужно выбирать легкие тональные кремы. Это должно быть средство с легкой формулой. Тональный крем следует наносить в один слой. Важно, чтобы на лице был эффект гладкости.

Американская модель Хейли Бибер с макияжем clean girl. Фото: instagram.com/haileybieber/

Признаки усталости

Темные круги и отеки под глазами — это естественно и широко распространено, однако в макияже clean girl нужно их скрывать. Для этого следует использовать консилер. Нанесите его на внутренние уголки глаз, боковые части, а также между бровями и в центр подбородка.

Румянец и сияние

Розовый румянец на щеках всегда красиво смотрится. Для макияжа clean girl выбирайте пастельные оттенки розового или персикового. Рекомендуется использовать румяна на кремовой основе. Они автоматически придают блеск.

Не стоит забывать и о хайлайтере. Нанесите его на верхнюю часть скул, переносицу, зону над верхней губой, на кончик носа и зону под бровями.

Американская модель Хейли Бибер с макияжем clean girl. Фото: instagram.com/haileybieber/

Глянцевые губы

Макияж позволяет оставить матовыми губы, а можно не бояться сиять еще больше и использовать блеск. Тогда они будут выглядеть более объемными и гладкими.

Напомним, некоторые люди думают, что еда не способна влиять на внешний вид, однако это не так. Есть продукты, которые помогут улучшить состояние кожи.

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