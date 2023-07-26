Clean girl: поради, які допоможуть зробити трендовий макіяж

Макіяж clean girl. Фото: google.com

Макіяж clean girl залишається в тренді протягом кількох сезонів. Його також називають "макіяж без макіяжу". Головні особливості — натуральність, гладка шкіра та глянцевий ефект. Повторити clean girl зможе будь-яка дівчина, але для цього потрібно знати декілька порад.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

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Підготовка

Один із найважливіших аспектів вдалого макіяжу — це догляд за шкірою та підготовка до нанесення косметики. На чисте обличчя радять наносити сироватку з вітаміном С. Вона допоможе освітлити шкіру та вирівняти тон. Після цього потрібно скористатися зволожувальним засобом.

Шкіра повинна сяяти від якісного та глибокого зволоження. Влітку варто пам'ятати також про крем з SPF, який підтримує водний баланс та запобігає передчасному старінню

Ідеальний тон

Для макіяжу clean girl потрібно обирати легкі тональні креми. Це повинен бути засіб з легкою формулою. Тональний крем потрібно наносити в один шар. Важливо, щоб на лиці був ефект гладкості.

Американська модель Хейлі Бібер з макіяжем clean girl. Фото: instagram.com/haileybieber/

Ознаки втоми

Темні кола та набряки під очима — це природно та дуже поширено, однак у макіяжі clean girl потрібно їх приховувати. Для цього варто використовувати консилер. Нанесіть його на внутрішні куточки очей, на бічні частини, а також між бровами та в центр підборіддя.

Рум'янець та сяйво

Рожевий рум'янець на щоках завжди красиво виглядає. Для макіяжу clean girl обирайте пастельні відтінки рожевого або персикового. Рекомендується використовувати рум'яна на кремовій основі. Вони автоматично надають блиску.

Не варто забувати й про хайлайтер. Нанесіть його на верхню частину вилиць, перенісся, зону над верхньою губою, на кінчик носа та зону під бровами.

Американська модель Хейлі Бібер з макіяжем clean girl. Фото: instagram.com/haileybieber/

Глянцеві губи

Макіяж дозволяє залишити губи матовими, а можна не боятися сяяти ще більше та використати блиск. Тоді вони будуть виглядати об'ємнішими та гладкими.

Нагадаємо, деякі люди думають, що їжа не здатна впливати на зовнішній вигляд, однак це не так. Існують продукти, які допоможуть покращити стан шкіри.

Також ми писали, що мішки під очима часто турбують людей, які не висипаються. Але є також інші причини, які впливають на набряклість. Є кілька порад, які допоможуть досягти свіжого вигляду з ранку.