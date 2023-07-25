Топ-5 продуктів, які здатні покращити стан шкіри

Жінка дивиться у дзеркало. Фото: Pexels

Деякі люди думають, що їжа не здатна впливати на зовнішній вигляд, однак це не так. Існують продукти, які допоможуть покращити стан шкіри.

Про це повідомляє Al Bawaba.

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Вода

Дуже важливо пити достатню кількість води щодня і підтримувати гідратацію організму. Недостатнє споживання може призвести до сухості шкіри. Фахівці наголошують, що надто велике споживання також шкідливе, тому варто пам'ятати про поміркованість.

Деякі дослідження показали, що вода має позитивний вплив на нормальну фізіологію шкіри.

Вода. Фото: Pexels

Чорний шоколад

Чорний шоколад працює як антиоксидант. Він надає шкірі більш гладкої структури, зменшує почервоніння, запобігає передчасному старінню та подовжує зволоження. Корисні речовини в чорному шоколаді допомагають відбивати шкідливі ультрафіолетові промені та запобігти захворюванням шкіри.

Шоколад. Фото: Pexels

Помідори

Експерти наголошують, що помідори дуже корисні для організму людини. Вони містять велику кількість каротиноїдів, які здатні покращити стан шкіри.

Помідори також допомагають при акне, оскільки вони містять вітаміни А та С.

Помідори. Фото: Pexels

Полуниця

Ця ягода здатна захищати шкіру від вільних радикалів через великий вміст вітаміну С та альфа-ліпоєвої кислоти. До того ж полуниця є природним зволожувальним агентом. Вона також допомагає висвітлити шкіру та затримує старіння.

Полуниця. Фото: Pexels

Броколі

Овочева рослина містить велику кількість вітамінів та мінералів. Всі вони надзвичайно важливі для здоров'я шкіри.

Лютеїн, який є у броколі, допомагає запобігти сухості шкіри та появі зморшок, а сульфорафан — захищає від певних типів раку шкіри.

Броколі. Фото: Pexels

Сульфорафан продемонстрував багатообіцяючі результати в лабораторних експериментах, де він зменшив кількість клітин шкіри, які піддалися ультрафіолетовому світлу, майже на 29%. Крім того, його захисний ефект зберігався до 48 годин.

Нагадаємо, мішки під очима часто турбують людей, які не висипаються. Але є також інші причини, які впливають на набряклість. Є кілька порад, які допоможуть досягти свіжого вигляду з ранку.