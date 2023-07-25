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Топ-5 продуктов, которые способны улучшить состояние кожи

25 июля 2023 22:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Топ-5 продуктов, которые способны улучшить состояние кожи
Женщина смотрит в зеркало. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Некоторые люди думают, что пища не влияет на внешний вид, однако это не так. Есть продукты, которые помогут улучшить состояние кожи.

Об этом сообщает Al Bawaba.

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Вода

Очень важно пить достаточное количество воды каждый день и поддерживать гидратацию организма. Недостаточное потребление может привести к сухости кожи. Специалисты отмечают, что слишком большое потребление также вредно, поэтому следует помнить об умеренности.

Некоторые исследования показали, что вода оказывает положительное влияние на нормальную физиологию кожи.

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Вода. Фото: Pexels

Черный шоколад

Черный шоколад работает как антиоксидант. Он придает коже более гладкую структуру, уменьшает покраснение, предотвращает преждевременное старение и удлиняет увлажнение. Полезные вещества в черном шоколаде помогают отражать вредные ультрафиолетовые лучи и предотвратить заболевания кожи.

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Шоколад. Фото: Pexels

Помидоры

Эксперты отмечают, что помидоры очень полезны организму человека. Они содержат большое количество каротиноидов, способных улучшить состояние кожи.

Помидоры также помогают при акне, поскольку они содержат витамины А и С.

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Помидоры. Фото: Pexels

Клубника

Эта ягода способна защищать кожу от свободных радикалов из-за большого содержания витамина С и альфа-липоевой кислоты. К тому же клубника является естественным увлажняющим агентом. Она также помогает осветлить кожу и задерживает старение.

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Клубника. Фото: Pexels

Брокколи

Овощное растение содержит большое количество витаминов и минералов. Все они очень важны для здоровья кожи.

Лютеин, который есть в брокколи, помогает предотвратить сухость кожи и появление морщин, а сульфорафан — защищает от определенных типов рака кожи.

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Брокколи. Фото: Pexels

Сульфорафан продемонстрировал многообещающие результаты в лабораторных экспериментах, где он уменьшил количество клеток кожи, подвергшихся ультрафиолетовому свету почти на 29%. Кроме того, его защитный эффект сохранялся до 48 часов.

Напомним, мешки под глазами часто беспокоят людей, которые не высыпаются. Но есть также другие причины, которые влияют на отечность. Есть несколько советов, которые помогут достичь свежего вида с утра.

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