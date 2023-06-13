Знаковый день для контрнаступления: астролог назвала дату в июне

Украинская артиллерия. Фото: Генштаб ВСУ

До конца июня контрнаступление будет для ВСУ сложным, но тем не менее очень результативным. Такой прогноз дала в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE известный украинский астролог Анастасия Макарова.

Переломные моменты

По словам Анастасии Макаровой, с точки зрения астрологии начало контрнаступления пришлось не на самое удачное время.

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"Когда о нем впервые начали активно упоминать, транзитный Марс в карте Украины был в слабом для себя положении. Это означало, что начало контрнаступления будет сложным, со множеством "подводных камней". Если ориентироваться на данные BBC о том, что начало наступления по нескольким направлениям пришлось на 5 июня, то эта дата попадает на соединение транзитного Меркурия с Ураном. Уран в течении этого года года аспектирует четвертый дом в карте Украины, тем самым давая нам нестабильность территорий", — рассказала астролог.

Как отмечает Макарова, первый переломный момент контрнаступления — 11-12 июня — мы уже пережили.

"В дальнейшем этот момент обернется на пользу для нашей страны. С одной стороны, мы имеем гармоничный аспект Меркурия с Плутоном: то есть наши партнеры и наша власть сделают все для успеха операции. Однако с другой стороны, аспект к соединению Солнце — Венера — Меркурий говорит о недоверии к власти, которое резко активируется, обостренное финансовой стороной", — предупредила она.

Знаковое новолуние

Следующий знаковый момент для контрнаступления в июне — это июньское новолуние.

"Оно приходится на 18 июня и очень многое решит в пользу нашей армии. В целом до конца этого месяца наступление будет, конечно, сложным, но очень результативным", — прогнозирует Анастасия Макарова.

Также астролог подчеркивает, что территории, оккупированные в 2022 году, будут полностью освобождены.

"Освободить их могли и раньше, но здесь уже вопрос к партнерам, которые выполнили не все, что обещали. Что же касается донецкого направления, там ситуация будет сложной. К сожалению, людям там по-прежнему очень опасно оставаться", — рассказала астролог.

Напомним, ранее астролог Анна Ефремова назвала год, который принесет много бед Украине и миру.

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