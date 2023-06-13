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Цей день стане вирішальним для контрнаступу: астрологиня назвала знакову дату у червні

13 червня 2023 23:15
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин
Знаковий день для контрнаступу: астролог назвала дату у червні
Українська артилерія. Фото: Генштаб ЗСУ
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин

До кінця червня контрнаступ буде для ЗСУ складним, проте дуже результативним. Такий прогноз дала в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE відома українська астрологиня Анастасія Макарова .

Переломні моменти

За словами Анастасії Макарової, з точки зору астрології початок контрнаступу припав на не дуже вдалий час.

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"Коли про нього вперше почали активно згадувати, транзитний Марс у карті України був у слабкої для себе позиції. Це означало, що початок контрнаступу буде складним, з безліччю "підводних каменів". Якщо орієнтуватися на дані ВВС про те, що початок наступу по кільком напрямкам припав на 5 червня, то ця дата потрапляє на поєднання транзитного Меркурія з Ураном. Уран протягом цього року аспектує четвертий дім у карті України, тим самим даючи нам нестабільність територій", — розповіла астрологиня.

Як зазначає Макарова, перший переломний момент контрнаступу — 11-12 червня — ми вже пережили.

"Надалі цей момент обернеться на користь для нашої країни. З одного боку, ми маємо гармонійний аспект Меркурія з Плутоном: тобто наші партнери і наша влада зроблять все для успіху операції. Однак, з іншого боку, аспект по'єднання Сонце — Венера — Меркурій говорить про недовіру до влади, яка різко активується, загострена фінансовою стороною", — попередила вона.

Знаковий молодик

Наступний знаковий момент для контрнаступу в червні — це червневий молодик.

"Він припадає на 18 червня і дуже багато вирішить на користь нашої армії. Загалом до кінця цього місяця наступ буде, звісно, складним, але дуже результативним", — прогнозує Анастасія Макарова.

Також астрологиня наголошує, що території, окуповані у 2022 році, будуть повністю звільнені.

"Звільнити їх могли і раніше, але тут уже питання до партнерів, які виконали не все, що обіцяли. Що ж до донецького спрямування, там ситуація буде складною. На жаль, людям там, як і раніше, дуже небезпечно залишатися", — розповіла астрологиня.

Нагадаємо, раніше астрологиня Анна Єфремова назвала рік, який принесе багато бід Україні та світу.

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