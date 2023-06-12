Астролог назвала рік, який буде переломний для України та світу

Астрологічний прогноз для України та світу. Фото: google

У 2023 відбудеться декілька важливих періодів для України. Однак, на цьому все не завершиться і настане переломний рік, який принесе багато бід не лише нашій країні, але й всьому світу.

Про це повідомляє астрологиня Анна Єфремова.

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Який рік буде переломний?

"Масштабувати свій погляд потрібно на весь світ, а не на локальне горе. Масштабне горе буде ще по всьому світу відбуватися", — каже Єфремова.

І наголошує, що 2025 рік стане переломним у війні Росії та України. До того ж спостерігаються нові негативні тенденції у всьому світі.

Чого очікувати від 2023 року?

Анна Єфремова наголошує на двох важливих періодах, які пройдуть у 2023 році.

Перший — з 30 червня по 17 серпня, другий — з 16 листопада по 28 грудня. У цей період часу відбуватимуться природні катаклізми, міграція та евакуаційні переміщення.

До того ж, за словами астрологині, з 4 жовтня 2023 року та до кінця року відбудуться дуже важливі події. Вони можуть бути пов'язані з політикою, війною та здоров'ям.

Нагадаємо, раніше юрист розповів, кого не можуть мобілізувати у 2023 році. Він заявив, що попри загальну мобілізацію в Україні, призвати до військової служби можна не всіх.