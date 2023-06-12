Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звездный гороскоп arrow "Масштабное горе": астролог назвала год, который принесет много бед Украине и миру arrow

"Масштабное горе": астролог назвала год, который принесет много бед Украине и миру

12 июня 2023 08:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Астролог назвала год, который будет переломным для Украины и мира
Астрологический прогноз для Украины и мира. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В 2023 году состоится несколько важных периодов для Украины. Однако на этом все не завершится и наступит переломный год, который принесет много бед не только нашей стране, но и всему миру.

Об этом сообщает астролог Анна Ефремова.

Читайте также:

Какой год будет переломным?

"Масштабировать свой взгляд нужно на весь мир, а не на локальное горе. Масштабное горе будет еще по всему миру происходить", — говорит Ефремова.

И подчеркивает, что 2025 станет переломным в войне России и Украины. К тому же, наблюдаются новые негативные тенденции во всем мире.

Чего ждать с 2023 года?

Анна Ефремова отмечает два важных периода, которые пройдут в 2023 году.

Первый — с 30 июня по 17 августа, второй — с 16 ноября по 28 декабря. В этот период времени будут проходить природные катаклизмы, миграция и эвакуационные перемещения.

К тому же, по словам астролога, с 4 октября 2023 и до конца года произойдут очень важные события. Они могут быть связаны с политикой, войной и здоровьем.

Напомним, ранее юрист рассказал, кого не могут мобилизовать в 2023 году. Он заявил, что, несмотря на общую мобилизацию в Украине, призвать к военной службе можно не всех.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

08:49 Шапаренко уйдет из "Динамо": какие клубы интересуются игроком

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас