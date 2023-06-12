Астролог назвала год, который будет переломным для Украины и мира

Астрологический прогноз для Украины и мира. Фото: google

В 2023 году состоится несколько важных периодов для Украины. Однако на этом все не завершится и наступит переломный год, который принесет много бед не только нашей стране, но и всему миру.

Об этом сообщает астролог Анна Ефремова.

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Какой год будет переломным?

"Масштабировать свой взгляд нужно на весь мир, а не на локальное горе. Масштабное горе будет еще по всему миру происходить", — говорит Ефремова.

И подчеркивает, что 2025 станет переломным в войне России и Украины. К тому же, наблюдаются новые негативные тенденции во всем мире.

Чего ждать с 2023 года?

Анна Ефремова отмечает два важных периода, которые пройдут в 2023 году.

Первый — с 30 июня по 17 августа, второй — с 16 ноября по 28 декабря. В этот период времени будут проходить природные катаклизмы, миграция и эвакуационные перемещения.

К тому же, по словам астролога, с 4 октября 2023 и до конца года произойдут очень важные события. Они могут быть связаны с политикой, войной и здоровьем.

Напомним, ранее юрист рассказал, кого не могут мобилизовать в 2023 году. Он заявил, что, несмотря на общую мобилизацию в Украине, призвать к военной службе можно не всех.