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Поймают удачу за хвост: какие знаки Зодиака исполнят заветные мечты до конца апреля

18 апреля 2023 21:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Эти знаки Зодиака осуществят мечты до конца апреля — астропрогноз
Три знака Зодиака, чьи мечты сбудутся в конце апреля. Фотоколлаж: novyny.live
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В апреле нас ожидает солнечное затмение, совпадающее по дате с новолунием (20 апреля), и сразу после этого свое ретроградное движение начнет Меркурий (21 апреля). Бесспорно, эти явления могут значительно повлиять на разные аспекты жизни и даже изменить судьбу.

Однако как отмечают астрологи, благодаря движению планет и звезд, только у трех знаков зодиака появится шанс осуществить свои мечты до конца апреля.

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Овен

Для представителей этого знака Зодиака конец апреля может стать успешным периодом весны 2023 года. Близкие и окружающие поддержат любые начинания и идеи. Появится шанс принять участие в действительно ценных и интересных проектах, которые окажут влияние на дальнейшую жизнь. Возможно, вы получите приглашение на важное мероприятие, которое играет большое значение в будущем.

 

Эти знаки Зодиака осуществят мечты до конца апреля: Овен
Эти знаки Зодиака осуществят мечты до конца апреля: Овен. Фото: pixabay.com

Рак

Конец второго месяца весны принесет Ракам романтику и любовь. Те, кто уже долгое время находится без пары, наконец-то могут встретить свою вторую половинку. Находящихся в отношениях ждут новые увлекательные эмоции и признания. Это также время, когда представители этого знака Зодиака могут решать важные вопросы, связанные с личной жизнью. Можно даже задуматься о браке или начале очень серьезных отношений.

 

Эти знаки Зодиака осуществят мечты до конца апреля: Рак
Эти знаки Зодиака осуществят мечты до конца апреля: Рак. Фото: pixabay.com

Весы

Весы, пора реализовать себя в карьере. Благоприятные звезды и планеты подарят вам такую возможность. До конца апреля есть шанс начать новое прибыльное дело, занять интересную должность. Вы можете получить признание за свои достижения и выполняемую работу.

 

Эти знаки Зодиака осуществят мечты до конца апреля: Весы
Эти знаки Зодиака осуществят мечты до конца апреля: Весы. Фото: pixabay.com

Ранее мы сообщали, каким знакам зодиака ретроградный Меркурий в апреле принесет обогащение. Им удастся существенно приумножить свои финансы в этот период.

Напомним, мы рассказывали, что солнечное затмение 20 апреля станет судьбоносным для четырех знаков Зодиака.

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