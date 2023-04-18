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Спіймають удачу за хвіст: які знаки Зодіаку здійснять заповітні мрії до кінця квітня

18 квітня 2023 21:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Ці знаки Зодіаку здійснять мрії до кінця квітня — астропрогноз
Три знаки Зодіаку, чиї мрії здійсняться наприкінці квітня. Фотоколаж: novyny.live
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У квітні на нас чекає сонячне затемнення, яке збігається за датою з молодиком (20 квітня), й одразу після цього свій ретроградний рух розпочне Меркурій (21 квітня). Безперечно, ці явища можуть значно повпливати на різні аспекти життя й навіть змінити у долі. 

Проте як зазначають астрологи, завдяки руху планет та зірок, лише у трьох знаків зодіаку з'явиться шанс здійснити свої мрії до кінця квітня. 

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Овен

Для представників цього знаку Зодіаку кінець квітня може стати найуспішнішим періодом весни 2023 року. Близькі та оточуючи підтримають будь-які починання та ідеї. З'явиться шанс взяти участь у дійсно цінних та цікавих проєктах, які вплинуть на подальше життя. Можливо ви отримаєте запрошення на важливий захід, який відіграє велике значення у майбутньому. 

 

Ці знаки Зодіаку здійснять мрії до кінця квітня: Овен
Ці знаки Зодіаку здійснять мрії до кінця квітня: Овен. Фото: pixabay.com

Рак

Кінець другого місяця весни принесе Ракам романтику та кохання. Ті, хто вже довгий час знаходиться без пари, нарешті можуть зустріти свою другу половинку. Тих, хто перебуває у стосунках, чекають нові захопливі емоції та зізнання. Це також час, коли представники цього знаку Зодіаку можуть розв'язувати важливі питання, пов'язані з особистим життям. Можна навіть задуматися про шлюб або початок дуже серйозних стосунків.

 

Ці знаки Зодіаку здійснять мрії до кінця квітня: Рак
Ці знаки Зодіаку здійснять мрії до кінця квітня: Рак. Фото: pixabay.com

Терези

Терези, настав час реалізувати себе в кар'єрі. Сприятливі зірки та планети подарують вам таку можливість. До кінця квітня є шанс розпочати нову прибуткову справу, обійняти цікаву посаду. Ви можете отримати визнання за свої досягнення та роботу, яку виконуєте. 

 

Ці знаки Зодіаку здійснять мрії до кінця квітня: Терези
Ці знаки Зодіаку здійснять мрії до кінця квітня: Терези. Фото: pixabay.com

Раніше ми повідомляли, яким знакам зодіаку ретроградний Меркурій у квітні принесе справжнє збагачення. Їм вдасться суттєво примножити свої статки у цей період.

Нагадаємо ми розповідали, що сонячне затемнення 20 квітня стане доленосним для чотирьох знаків Зодіаку. 

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