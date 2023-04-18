Ці знаки Зодіаку здійснять мрії до кінця квітня — астропрогноз

Спіймають удачу за хвіст: які знаки Зодіаку здійснять заповітні мрії до кінця квітня
У квітні на нас чекає сонячне затемнення, яке збігається за датою з молодиком (20 квітня), й одразу після цього свій ретроградний рух розпочне Меркурій (21 квітня). Безперечно, ці явища можуть значно повпливати на різні аспекти життя й навіть змінити у долі.
Проте як зазначають астрологи, завдяки руху планет та зірок, лише у трьох знаків зодіаку з'явиться шанс здійснити свої мрії до кінця квітня.
Овен
Для представників цього знаку Зодіаку кінець квітня може стати найуспішнішим періодом весни 2023 року. Близькі та оточуючи підтримають будь-які починання та ідеї. З'явиться шанс взяти участь у дійсно цінних та цікавих проєктах, які вплинуть на подальше життя. Можливо ви отримаєте запрошення на важливий захід, який відіграє велике значення у майбутньому.
Рак
Кінець другого місяця весни принесе Ракам романтику та кохання. Ті, хто вже довгий час знаходиться без пари, нарешті можуть зустріти свою другу половинку. Тих, хто перебуває у стосунках, чекають нові захопливі емоції та зізнання. Це також час, коли представники цього знаку Зодіаку можуть розв'язувати важливі питання, пов'язані з особистим життям. Можна навіть задуматися про шлюб або початок дуже серйозних стосунків.
Терези
Терези, настав час реалізувати себе в кар'єрі. Сприятливі зірки та планети подарують вам таку можливість. До кінця квітня є шанс розпочати нову прибуткову справу, обійняти цікаву посаду. Ви можете отримати визнання за свої досягнення та роботу, яку виконуєте.
Раніше ми повідомляли, яким знакам зодіаку ретроградний Меркурій у квітні принесе справжнє збагачення. Їм вдасться суттєво примножити свої статки у цей період.
Нагадаємо ми розповідали, що сонячне затемнення 20 квітня стане доленосним для чотирьох знаків Зодіаку.