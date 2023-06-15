Когда умрет путин — астролог назвал точный месяц конца

Конец правления Путина и позор русских войск. Фото: Новини.LIVE

Лето 2023 года станет полным провалом и катастрофой для оккупационных российских войск. Они несут огромные потери. Не менее печальная судьба ждет Путина.

Об этом рассказал астролог Влад Росс в комментарии "Главреду". Он назвал основные даты, которые повлияют на исход войны. А главное, когда Россия останется без диктатора.

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По словам астролога, уже в начале июня, как обычно, у оккупантов все пошло не по плану. Однако главная полоса неудач еще впереди.

Особо огорчит Россию середина июня, считает астролог.

"Наши разобьют все склады боеприпасов противника. Это будет что-то с чем-то!" — заверил Влад Росс.

Да и на этом все не завершится.

"Очень опасный период для россиян — это вторая и третья декады июня, особенно вблизи 20-х чисел", — отметил Росс.

Август также отличится для оккупантов рядом неудач. А самой России и ее граждан будут ждать серьезные экономические проблемы.

"Август, особенно 9-24 числа, будет очень угрожающим. В настоящее время все поймут, что Путин проиграл войну окончательно и безвозвратно. Для России август будет катастрофическим, прежде всего, в экономическом смысле: будет обвал рубля, крах экономики, и все увидят, что "король — голый". Также в августе закончится эпоха путинизма", — считает Росс.

Владимир Путин. Фото: EPA

Когда умрет Путин — астрологический прогноз

Влад Росс считает, что 20 числа июня будут очень критичными для диктатора, его здоровье будет на грани.

"В настоящее время в гороскопе Путина сойдутся Марс и Луна в доме смерти и переворотов. Именно в эти дни станет очевидно, что Путин проиграет войну, и для него самого это будет невероятно опасный период, когда ухудшится его здоровье", — говорит астролог.

О смерти Путина мир может узнать в промежутке между началом августа и концом первого месяца лета. Окончательно российского "царя" подкосит наступление украинских войск в Крыму и уничтожение крымского моста.

Смерть Путина поможет Украине вернуть Крым, уверен астролог.

"Смерть Кощея, то есть Путина, в его ящике, а ящик — это Крым. Игла — это Крымский мост. Сердце Кощея — это Севастополь. Взятие Севастополя нашими войсками закроет правление Владимира Путина", — резюмировал Влад Росс.

Напомним, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE известная украинская астролог Анастасия Макарова назвала знаковую дату в июне, которая станет решающей для контрнаступления.

Также мы писали, что астролог Анна Ефремова назвала год, который принесет много бед Украине и миру.