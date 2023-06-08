Коли закінчиться війна в Україні — астрологиня передбачила два сценарії

Українській військовослужбовець на фронті. Фото: sabah.com

Про закінчення війни в Україні говорити рано. А події на території нашої країни можуть розвиватися за двома сценаріями, один з них — нова фаза бойових дій.

Про це розповіла астрологиня та тарологиня Яна Тимощук в інтерв'ю виданню УНІАН. Поки що прогнози експертки досить песимістичні.

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За словами Тимощук, влада росії психує через рішення президента України Володимира Зеленського, адже вони негативно впливають на путіна.

Вони продовжуватимуть тероризувати українців, обстріли наших міст продовжуватимуться найближчим часом.

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Тимощук зазначила, що Україна може укласти якийсь договір з іншими державами, який допоможе наблизити перемогу.

Астрологиня запевнила, що всі винуватці катастрофи будуть покарані.

Українські військові на фронті. Фото: ЗСУ

Коли закінчиться війна в Україні

Експертка бачить два сценарії розвитку подій:

1. Активні бойові дії, які завершаться впродовж восьми місяців.

2. Нова фаза війни.

Проте, Тимощук зазначили, що у будь-якому випадку сила за нами.

"Згідно з картою "Відлюдник", за нами сила, тому ми в будь-якому випадку будемо святкувати перемогу", — сказала астрологиня.

Вона додала, що зараз окупанти перебувають в скрутному становищі:

"Вони вже потрапили в пастку, і далі ситуація для них буде ставати тільки гіршою і гіршою. Тому зробити заплановане їм не вдасться і вони почнуть тікати".

Раніше астролог Влад Росс розповів, яких змін слід чекати на фронті у червні. На його думку, перший місяць літа дуже важливий для Збройних сил України.

Нагадаємо ми писали, що українська астрологиня Анастасія Макарова напророчила, хто може прийти на зміну путіну.