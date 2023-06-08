Когда закончится война в Украине — астрологиня спрогнозировала два сценария

Украинский военнослужащий на фронте. Фото: sabah.com

Об окончании войны в Украине говорить рано. А события на территории нашей страны могут развиваться по двум сценариям, один из них — новая фаза боевых действий.

Об этом рассказала астрологиня и тарологиня Яна Тимощук в интервью изданию УНИАН. Пока что прогнозы экспертки достаточно пессимистические.

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По словам Тимощук, власти России психуют из-за решений президента Украины Владимира Зеленского, ведь они негативно влияют на путина.

Они будут продолжать терроризировать украинцев, обстрелы наших городов будут продолжаться в ближайшее время.

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Тимощук отметила, что Украина может заключить какой-нибудь договор с другими государствами, который поможет приблизить победу.

Астрологиня заверила, что все виновники катастрофы будут наказаны.

Украинские военные на фронте. Фото: ВСУ

Когда закончится война в Украине

Эксперт видит два сценария развития событий:

1. Активные боевые действия, которые завершатся в течение восьми месяцев.

2. Новая фаза войны.

Тем не менее, Тимощук отметила, что в любом случае сила за нами.

"Согласно карте "Отшельник", за нами сила, поэтому мы в любом случае будем праздновать победу", — сказала астрологиня.

Она добавила, что сейчас оккупанты находятся в затруднительном положении:

"Они уже попали в ловушку, и дальше ситуация для них будет становиться только хуже и хуже. Поэтому сделать запланированное им не удастся и начнут бежать".

Ранее астролог Влад Росс рассказал, каких изменений следует ожидать на фронте в июне. По его мнению, первый месяц лета очень важен для Вооруженных сил Украины.

Напомним мы писали, что украинская астрологиня Анастасия Макарова предсказала, кто может прийти на смену путину.