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Статися це може у червні: астролог розповів, яких змін чекати на фронті

2 червня 2023 23:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Як повний Місяць в червні вплине на війну — прогноз астролога
Війна в Україні. Фото: vinrda.gov.ua
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Перший місяць літа дуже важливий для Збройних сил України. Положення планет та зірок у червні сприятимуть у прийнятті важливих рішень й допомагатимуть рухатися у правильному напрямку.

За прогнозами астролога Влада Росса найбільше позитивних змін принесе повня, яка настане 4 червня о 6:42 за київським часом. Про це він розповив в інтерв'ю виданню "Главред". 

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Що чекати від повного місяця у червні 

Як зазначив астролог, повний Місяць, який пройде у знаку Стрільця, стане періодом змін. Також так звана вісь Близнюки-Стрілець підсилить сфери пов'язані з інтелектуальною роботою, спілкуванням та поїздками. Вкаже, на що саме звернути увагу та з чим необхідно розібратися найближчим часом. 

"Перед повнею у Королівському, сьомому, градусі Лева, складеться найбільш сприятливий час для української армії, щоб почати повномасштабний прорив на фронті, відтісняючи ворога", — заявив Росс.

При цьому фахівець підкреслив, що повний Місяць — це не початок чогось нового, а кульмінація певних подій у житті.

"Тому поблизу 4 червня сприятливо остаточно визначитися з поїздками, а нашим генералам — з напрямками наступу ЗСУ, тобто вирішити, на яких ділянках фронту домагатися прориву", — додав Росс. 

Астролог відзначив, що повня в аспекті до Сатурна "натякає на те, що в першій декаді червня важливо проявляти дисципліну, стійкість, зберігати свій внутрішній стрижень і не збиватися зі шляху до наміченої мети, навіть якщо хочеться все кинути та здатися".

 

Як повний Місяць в червні вплине на війну - прогноз астролога
Українські військові. Фото: AP Photo / Vadim Ghirda

Як повний Місяць вплине на росіян 

Після повного Місяця, 5 червня, є ризик появи страхів, сумнівів та тривог. 

"Особливо це актуально для росіян, які живуть у прикордонних з Україною областях. Тому в Білгородській, Брянській, Курській і Ростовській областях може бути введено воєнний стан. Коли Путін починав "СВО", він навіть не здогадувався, що війна перейде на територію Росії, а статися це може якраз в червні", — додав Росс.

 

Раніше українська астрологиня Анастасія Макарова напророчила, хто може прийти на зміну путіну.

Нагадаємо, Новини.LIVE розбиралися в тому, як кремлівська пропаганда використовує інтерес росіян до езотерики та до чого це може призвести.

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