Как полная Луна в июне повлияет на войну — прогноз астролога

Война в Украине. Фото: vinrda.gov.ua

Первый месяц лета очень важен для Вооруженных сил Украины. Положения планет и звезд в июне будут способствовать принятию важных решений и помогать двигаться в правильном направлении.

По прогнозам астролога Влада Росса больше положительных изменений принесет полнолуние, которое наступит 4 июня в 6:42 по киевскому времени. Об этом он рассказал в интервью "Главреду".

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Что ждать от полнолуния в июне

Как отметил астролог, полная Луна, которая пройдет в знаке Стрельца, станет периодом перемен. Также так называемая ось Близнецы-Стрелец усилит сферы, связанные с интеллектуальной работой, общением и поездками. Укажет, на что обратить внимание и с чем необходимо разобраться в ближайшее время.

"Перед полнолунием в Королевском, седьмом, градусе Льва, сложится наиболее благоприятное время для украинской армии, чтобы начать полномасштабный прорыв на фронте, оттесняя врага", — заявил Росс.

При этом специалист подчеркнул, что полная Луна — это не начало чего-то нового, а кульминация определенных событий в жизни.

"Поэтому вблизи 4 июня благоприятно окончательно определиться с поездками, а нашим генералам — с направлениями наступления ВСУ, то есть решить, на каких участках фронта добиваться прорыва", — добавил Росс.

Астролог отметил, что полнолуние в аспекте Сатурна "намекает на то, что в первой декаде июня важно проявлять дисциплину, устойчивость, сохранять свой внутренний стержень и не сбиваться с пути к намеченной цели, даже если хочется все бросить и сдаться".

Украинские военные. Фото: AP Photo / Vadim Ghirda

Как полная Луна повлияет на россиян

После полной Луны, 5 июня, есть риск появления страхов, сомнений и тревог.

"Особенно это актуально для россиян, живущих в приграничных с Украиной областях. Поэтому в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях может быть введено военное положение. Когда Путин начинал "СВО", он даже не догадывался, что война перейдет на территорию России, а произойти это может как раз в июне", — добавил Росс.

Ранее украинская астрологиня Анастасия Макарова предсказала, кто может прийти на смену путину.

Напомним, Новини.LIVE разбирались в том, как кремлевская пропаганда использует интерес россиян к эзотерике и к чему это может привести.