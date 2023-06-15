Коли помре путін — астролог назвав точний місяць кінця

Кінець правління Путіна та ганьба російських військ. Фото: Новини.LIVE

Літо 2023 року стане повним провалом та катастрофою для окупаційних російських військ. Вони зазнають величезних втрат. Не менш сумна доля чекає на Путіна.

Про це розповів астролог Влад Росс в коментарі "Главреду". Він назвав основні дати, які вплинуть на результат війни. А головне — коли росія залишиться без диктатора.

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За словами астролога, вже на початку червня, як і зазвичай, в окупантів все пішло не за планом. Проте головна смуга невдач ще попереду.

Особливо засмутить Росію середина червня, вважає астролог.

"Наші розіб'ють усі склади боєприпасів противника. Це буде щось із чимось!" — запевнив Влад Росс.

Та й на цьому все не завершиться.

"Дуже небезпечний період для росіян — це друга і третя декади червня, особливо поблизу 20-х чисел", — зазначив Росс.

Серпень також відзначиться для окупантів низкою невдач. А на саму Росію та її громадян чекатимуть серйозні економічні проблеми.

"Серпень, особливо 9-24 числа, буде дуже загрозливим. У цей час усі зрозуміють, що Путін програв війну остаточно і безповоротно. Для Росії серпень буде катастрофічним, перш за все, в економічному сенсі: буде обвал рубля, крах економіки, і всі побачать, що "король — голий". Також у серпні закінчиться епоха путінізму", — вважає Росс.

Володимир Путін. Фото: EPA

Коли загине Путін — астрологічний прогноз

Влад Росс вважає, що 20-ті числа червня будуть дуже критичними для диктатора, його здоров'я буде на межі.

"У цей час в гороскопі Путіна зійдуться Марс і Місяць у домі смерті та переворотів. Саме в ці дні стане очевидно, що Путін програє війну, і для нього самого це буде неймовірно небезпечний період, коли погіршиться його здоров'я", — каже астролог.

Про смерть Путіна світ може дізнатися у проміжку між початком серпня і кінцем першого місяця літа. Остаточно російського "царя" підкосить наступ українських військ в Криму та знищення Кримського мосту.

Смерть путіна допоможе Україні повернути Крим, впевнений астролог.

"Смерть Кощія, тобто Путіна, в його скриньці, а скринька — це Крим. Голка — це Кримський міст. Серце Кощія — це Севастополь. Взяття Севастополя нашими військами закриє правління Володимира Путіна", — резюмував Влад Росс.

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