Коли помре путін — астролог назвав точний місяць кінця

Смерть Путіна та ганьба російських військ: астролог дав прогноз на літо 2023
Літо 2023 року стане повним провалом та катастрофою для окупаційних російських військ. Вони зазнають величезних втрат. Не менш сумна доля чекає на Путіна.
Про це розповів астролог Влад Росс в коментарі "Главреду". Він назвав основні дати, які вплинуть на результат війни. А головне — коли росія залишиться без диктатора.
Дати головних поразок російської армії
За словами астролога, вже на початку червня, як і зазвичай, в окупантів все пішло не за планом. Проте головна смуга невдач ще попереду.
Особливо засмутить Росію середина червня, вважає астролог.
"Наші розіб'ють усі склади боєприпасів противника. Це буде щось із чимось!" — запевнив Влад Росс.
Та й на цьому все не завершиться.
"Дуже небезпечний період для росіян — це друга і третя декади червня, особливо поблизу 20-х чисел", — зазначив Росс.
Серпень також відзначиться для окупантів низкою невдач. А на саму Росію та її громадян чекатимуть серйозні економічні проблеми.
"Серпень, особливо 9-24 числа, буде дуже загрозливим. У цей час усі зрозуміють, що Путін програв війну остаточно і безповоротно. Для Росії серпень буде катастрофічним, перш за все, в економічному сенсі: буде обвал рубля, крах економіки, і всі побачать, що "король — голий". Також у серпні закінчиться епоха путінізму", — вважає Росс.
Коли загине Путін — астрологічний прогноз
Влад Росс вважає, що 20-ті числа червня будуть дуже критичними для диктатора, його здоров'я буде на межі.
"У цей час в гороскопі Путіна зійдуться Марс і Місяць у домі смерті та переворотів. Саме в ці дні стане очевидно, що Путін програє війну, і для нього самого це буде неймовірно небезпечний період, коли погіршиться його здоров'я", — каже астролог.
Про смерть Путіна світ може дізнатися у проміжку між початком серпня і кінцем першого місяця літа. Остаточно російського "царя" підкосить наступ українських військ в Криму та знищення Кримського мосту.
Смерть путіна допоможе Україні повернути Крим, впевнений астролог.
"Смерть Кощія, тобто Путіна, в його скриньці, а скринька — це Крим. Голка — це Кримський міст. Серце Кощія — це Севастополь. Взяття Севастополя нашими військами закриє правління Володимира Путіна", — резюмував Влад Росс.
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