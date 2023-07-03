Украинский астролог дала тревожный прогноз о ЗАЭС

Запорожская АЭС и Запорожская ТЭС. Фото: wikimedia.org

Период с 4 по 6 июля будет для Украины критическим. Такой прогноз дала в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE известный украинский астролог Анастасия Макарова.

"С астрологической точки зрения, 5 июля Луна будет находиться в созвездии Водолея — то есть займет на небе то же положение, в котором она находится в гороскопе Украины как государства. Поэтому этот день, а также дни перед ним и после него, то есть 4 и 6 июля, будут очень важными", — предупредила астролог.

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К сожалению, вероятность, что россияне подорвут Запорожскую АЭС, весьма велика, предостерегает Анастасия Макарова.

"Я не видела и не вижу для ЗАЭС варианта Чернобыля. Тем не менее опасность какой-либо аварии или даже подрыва для станции сейчас довольно велика. Но, к счастью, это не единственная возможность: с астрологической точки зрения, вблизи 5 июля существует не меньшая вероятность каких-то переговоров, связанных с ЗАЭС. И эти переговоры закончатся для нас успехом", — сказала астролог.

Ближайшие опасные даты в июле

Помимо периода с 4 по 6 июля, в этом месяце нас ожидает еще несколько опасных дней, предупредила Макарова.

"Это период с 12 по 13 июля, 15 июля, а также 18-21 июля", — рассказала она.

Также, по словам астролога, сейчас для Украины работает длительный аспект транзитного Урана.

"В карте Украины Уран аспектирует четвертый дом, символизирующий территории. Это аспект квадратуры к натальной Луне, который, по сути, означает опасность для народа страны", — предупредила Анастасия Макарова.

Кто поддержит Украину

В то же время есть и хорошие новости: в ближайшее время Украина получит еще больше поддержки от партнеров, говорит астролог.

"Астрологически это связано с транзитом Марса, Венеры и Лилит во Льве относительно восьмого дома в натальной карте Украины. По сути, это большие деньги, которые нам будут нужны, и которые Украина получит в самое ближайшее время", — прогнозирует Анастасия Макарова.

Среди знаковых дат во взаимоотношениях Украины с партнерами астролог отмечает 17 июля.

"Это день новолуния, и он будет связан с темой переговоров и партнеров нашей страны", — сказала она.

Напомним, ранее Анастасия Макарова рассказала, почему мятеж Пригожина вспыхнул именно 24 июня и каким образом он приведет к смене власти в России уже в ближайшем будущем.

Также астрологи назвали два знака Зодиака, которым суперлуние 3 июля принесет неожиданное счастье.