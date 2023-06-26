Бунт – це лише початок: астролог розповіла про знаковий момент у гороскопі Пригожина

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

Зірки давали Пригожину всі шанси на успіх, проте він вирішив діяти інакше. Тим не менш, заколот "вагнерівців" запустив кармічні процеси, які позначаться не лише на долі Росії та України, а й на майбутньому інших країн колишнього СРСР.

Про це розповіла в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE відома українська астрологиня Анастасія Макарова.

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За словами Макарової, бунт Пригожина не випадково спалахнув 24 червня. Саме ця дата була для ватажка "вагнерівців" у буквальному сенсі зоряною годиною: у цей період на небі спостерігалося з'єднання Чорного Місяця (Ліліт) та Марса у сузір'ї Лева — таке саме, як і в гороскопі самого Пригожина.

"Це дуже знакове з'єднання. Я не вдаватимуся в надто складні астрологічні подробиці, щоб не плутати наших читачів, скажу тільки, що 24.06.2023 розташування Чорного Місяця та Марса на небі дублювало таке ж розташування в натальній карті Пригожина. Цей "дубль" запустив усі процеси, пов'язані з аспектацією його карти", — сказала астрологиня.

При цьому доля давала Пригожину всі шанси на успішне завершення заколоту.

"З астрологічної точки зору, 24 червня у Пригожина був потенціал, щоб довести до кінця все, про що він заявляв. Але він прийняв інше рішення. Однак це ще не кінець історії. Насправді бунт Пригожина — це лише початок циклу. І цей цикл дуже позначиться на подальших подіях у Росії та Україні", — попередила Анастасія Макарова.

Несподіваний поворот для України

Як пояснила астрологиня, Чорний Місяць, яскраво проявлений в натальній карті Пригожина, в різних аспектах та з'єднаннях з Марсом спостерігався в гороскопах багатьох радянських вождів, включаючи Леніна, Троцького та Сталіна. Також він був присутній у гороскопі Радянського Союзу і досі впливає на країни колишнього СРСР.

"Тому роль Пригожина в нинішній Росії та недавніх подіях не є випадковою. 24 червня він запустив цикл подій, які відкриває два чіткі напрямки і для Росії, і для України. Або Росія різко виведе війська з території України, або світова спільнота може несподівано сильно допомогти Україні у вирішенні її питань. Але оскільки це дуже складний аспект, усі рішення ухвалюватимуться радикально і в останній момент. Можу сказати, що до ухвалення цих рішень будуть залучені лідери практично всіх пострадянських республік", — сказала астрологиня.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, у суботу, 24 червня, Євген Пригожин захопив Ростов-на-Дону і висунув колону ПВК "Вагнер" на Москву. Проте вже надвечір того ж дня Пригожин розгорнув своє угруповання назад, нібито домовившись із Кремлем.

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