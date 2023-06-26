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"Бунт Пригожина — це початок кармічного циклу": астрологиня про події в Росії

26 червня 2023 17:04
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин
Бунт – це лише початок: астролог розповіла про знаковий момент у гороскопі Пригожина
Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин

Зірки давали Пригожину всі шанси на успіх, проте він вирішив діяти інакше. Тим не менш, заколот "вагнерівців" запустив кармічні процеси, які позначаться не лише на долі Росії та України, а й на майбутньому інших країн колишнього СРСР.

Про це розповіла в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE відома українська астрологиня Анастасія Макарова.

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За словами Макарової, бунт Пригожина не випадково спалахнув 24 червня. Саме ця дата була для ватажка "вагнерівців" у буквальному сенсі зоряною годиною: у цей період на небі спостерігалося з'єднання Чорного Місяця (Ліліт) та Марса у сузір'ї Лева — таке саме, як і в гороскопі самого Пригожина.

"Це дуже знакове з'єднання. Я не вдаватимуся в надто складні астрологічні подробиці, щоб не плутати наших читачів, скажу тільки, що 24.06.2023 розташування Чорного Місяця та Марса на небі дублювало таке ж розташування в натальній карті Пригожина. Цей "дубль" запустив усі процеси, пов'язані з аспектацією його карти", — сказала астрологиня.

При цьому доля давала Пригожину всі шанси на успішне завершення заколоту.

"З астрологічної точки зору, 24 червня у Пригожина був потенціал, щоб довести до кінця все, про що він заявляв. Але він прийняв інше рішення. Однак це ще не кінець історії. Насправді бунт Пригожина — це лише початок циклу. І цей цикл дуже позначиться на подальших подіях у Росії та Україні", — попередила Анастасія Макарова.

Несподіваний поворот для України

Як пояснила астрологиня, Чорний Місяць, яскраво проявлений в натальній карті Пригожина, в різних аспектах та з'єднаннях з Марсом спостерігався в гороскопах багатьох радянських вождів, включаючи Леніна, Троцького та Сталіна. Також він був присутній у гороскопі Радянського Союзу і досі впливає на країни колишнього СРСР.

"Тому роль Пригожина в нинішній Росії та недавніх подіях не є випадковою. 24 червня він запустив цикл подій, які відкриває два чіткі напрямки і для Росії, і для України. Або Росія різко виведе війська з території України, або світова спільнота може несподівано сильно допомогти Україні у вирішенні її питань. Але оскільки це дуже складний аспект, усі рішення ухвалюватимуться радикально і в останній момент. Можу сказати, що до ухвалення цих рішень будуть залучені лідери практично всіх пострадянських республік", — сказала астрологиня.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, у суботу, 24 червня, Євген Пригожин захопив Ростов-на-Дону і висунув колону ПВК "Вагнер" на Москву. Проте вже надвечір того ж дня Пригожин розгорнув своє угруповання назад, нібито домовившись із Кремлем.

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