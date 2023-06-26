Бунт – это только начало: астролог рассказала о знаковом моменте в гороскопе Пригожина

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

Звезды давали Пригожину все шансы на успех, однако он решил действовать иначе. Тем не менее, мятеж "вагнеровцев" запустил кармические процессы, которые отразятся не только на судьбах России и Украины, но и на будущем других стран бывшего СССР.

Об этом рассказала в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE известный украинский астролог Анастасия Макарова.

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По словам Макаровой, мятеж Пригожина не случайно вспыхнул 24 июня. Именно эта дата была для главаря "вагнеровцев" в буквальном смысле звездным часом: в этот период на небе наблюдалось соединение Черной Луны (Лилит) и Марса в созвездии Льва — такое же, как и в гороскопе самого Пригожина.

"Это очень знаковое соединение. Я не буду вдаваться в чересчур сложные астрологические подробности, чтобы не путать наших читателей, скажу только, что 24.06.2023 положение Черной Луны и Марса на небе дублировало такое же положение в натальной карте Пригожина. Этот "дубль" запустил все процессы, связанные с аспектацией его карты", — сказала астролог.

При этом судьба давала Пригожину все шансы на удачное завершение мятежа.

"С астрологической точки зрения, 24 июня у Пригожина был потенциал, чтобы довести до конца все, о чем он заявлял. Но он принял другое решение. Однако это еще не конец истории. На самом деле бунт Пригожина — это только начало цикла. И этот цикл очень сильно отразится на дальнейших событиях в России и Украине", — предупредила Анастасия Макарова.

Неожиданный поворот для Украины

Как объяснила астролог, Черная Луна, ярко проявленная в натальной карте Пригожина, в различных аспектах и соединениях с Марсом наблюдалась в гороскопах многих советских вождей, включая Ленина, Троцкого и Сталина. Также она присутствовала в гороскопе Советского Союза и до сих пор оказывает влияние на страны бывшего СССР.

"Поэтому роль Пригожина в нынешней России и недавних событиях не случайна. 24 июня он запустил цикл событий, которые открывает два четких направления и для России, и для Украины. Либо Россия резко выведет войска с территории Украины, либо мировое сообщество может неожиданно сильно помочь Украине в решении ее вопросов. Но поскольку это очень сложный аспект, все решения будет приниматься радикально и в последний момент. Могу сказать, что в принятии этих решений будут задействованы лидеры практически всех постсоветских республик", — сказала астролог.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в субботу, 24 июня, Евгений Пригожин захватил Ростов-на-Дону и выдвинул колонну ЧВК "Вагнер" на Москву. Однако уже к вечеру того же дня Пригожин развернул свою группировку назад, якобы договорившись с Кремлем.

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