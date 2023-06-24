Кровавое суперлуние в июле 2023 — дата, предостережения и запреты

В июле состоится кровавое суперлуние: как повлияет и чего следует остерегаться
3 июля нас ждет особое явление — Кровавое суперлуние в Козероге — это полнолуние, при котором Луна располагается очень близко к Земле. Это сверхмощный по энергетике период.
Рассказываем больше об этом уникальном явлении, чего следует остерегаться в это время, и что категорически нельзя делать.
Что такое суперлуние
Суперлуние или "Кровавая Луна" — время, когда Луна приближается к Земле на максимально близкое расстояние. В этот момент Луна выглядит больше и ярче обычного.
Когда можно наблюдать Суперлуние
Суперлуние можно наблюдать как астрономическое явление при нахождении Луны в перигее, ближайшей к Земле точки эллиптической орбиты спутника, в 356 400-370 000 км от Земли.
Именно поэтому диск светится ярче на треть, диаметр выглядит больше на 15%. Такое явление возможно при нахождении Луны на прямой линии относительно Солнца и Земли, это бывает только в новолуние или в полнолуние. Луна в новолуние не видно, поэтому наблюдать суперлуние можно только в полнолуние.
Полнолуние будет видно на Земле 3 июля 2023 года в 14:39 по киевскому времени. Лучше всего наблюдать суперлуние 2023 года в моменты, когда лунный диск находится низко над горизонтом.
Стоит отметить, что период суперлуния длится 3-4 дня, сам совпадение с перигеем несколько минут. В это время Луна имеет красивый красный оттенок.
Кровавое суперлуние 3 июля — чего опасаться людям
Интересно, что еще в средневековье появление такой Луны считали плохим знаком и связывали с ведьмами и колдунами, начинавшими свои страшные магические обряды, чтобы уничтожить весь урожай.
Астрологи считают, что дни суперлуния энергетически мощными. Они могут принести человеку как пользу, так и большие испытания.
Специалисты отмечают, что люди в такие дни могут чувствовать:
- тревогу;
- страх;
- агрессию;
- апатию;
- бессонница;
- перепадов настроения.
В настоящее время нужно контролировать свои эмоции. Следует быть терпимыми, взвешивать свои поступки и направлять энергию на полезное.
Интересно, что больше всего от суперлуния выиграют творческие люди. Для них это время вдохновения и реализации идей.
Многие астрологи отмечают, что суперлуние 3 июля 2023 будет находиться в знаке Козерога, а потому это явление окажется не таким опасным, каким могло бы быть. Сила стихии Земли немного ослабит энергетику Луны.
Что нельзя делать в суперлуние
Специалисты предостерегают, во время Кровавого суперлуния ни в коем случае нельзя делать кардинальные изменения в жизни.
Также астрологи не советуют:
- выяснять отношения;
- брать деньги взаймы;
- давать деньги взаймы;
- совершать большие покупки;
- заключать сделки;
- посещать нотариуса и другие государственные инстанции;
- заключать брак;
- делать предложение руки и сердца;
- планировать дальние поездки;
- производить плановые хирургические операции;
- лечить зубы;
- садиться на диету;
- начинать голодание, похудение или очищение организма.
Что стоит сделать во время суперлуния
Это время отлично подойдет для медитации и мечтаний, для построения планов и спокойного времяпрепровождения с близкими.
Астрологи рекомендуют провести генеральную уборку, потому что вместе с выброшенным мусором идет негативная энергия, которой в это время скапливается избыток. Придет положительная, и дома будет приятная атмосфера, которая бы способствовала любым начинаниям.
Также суперлуние — благоприятный день для того, чтобы простить врагам и самому извиниться перед всеми, кого обидели. Прощение тоже помогает избавиться от негативной энергии и мобилизовать жизненные ресурсы, поэтому не стоит упускать такую хорошую возможность.
Традиционно люди занимаются благотворительностью и помогают нуждающимся в материальной помощи или моральной поддержке. Главное — искренне желать людям добра.
Еще один хороший вариант — заняться самообразованием и саморазвитием, почитать книги о духовном совершенствовании.
Напомним, мы писали, кому из знаков Зодиака июльский супермесяц подарит безграничное счастье.