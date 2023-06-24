Кровавое суперлуние в июле 2023 — дата, предостережения и запреты

Воздействие Кровавого суперлуния на человека. Фото: Новини.LIVE

3 июля нас ждет особое явление — Кровавое суперлуние в Козероге — это полнолуние, при котором Луна располагается очень близко к Земле. Это сверхмощный по энергетике период.

Рассказываем больше об этом уникальном явлении, чего следует остерегаться в это время, и что категорически нельзя делать.

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Что такое суперлуние

Суперлуние или "Кровавая Луна" — время, когда Луна приближается к Земле на максимально близкое расстояние. В этот момент Луна выглядит больше и ярче обычного.

Когда можно наблюдать Суперлуние

Суперлуние можно наблюдать как астрономическое явление при нахождении Луны в перигее, ближайшей к Земле точки эллиптической орбиты спутника, в 356 400-370 000 км от Земли.

Именно поэтому диск светится ярче на треть, диаметр выглядит больше на 15%. Такое явление возможно при нахождении Луны на прямой линии относительно Солнца и Земли, это бывает только в новолуние или в полнолуние. Луна в новолуние не видно, поэтому наблюдать суперлуние можно только в полнолуние.

Полнолуние будет видно на Земле 3 июля 2023 года в 14:39 по киевскому времени. Лучше всего наблюдать суперлуние 2023 года в моменты, когда лунный диск находится низко над горизонтом.

Стоит отметить, что период суперлуния длится 3-4 дня, сам совпадение с перигеем несколько минут. В это время Луна имеет красивый красный оттенок.

Суперлуна. Фото: google.com

Кровавое суперлуние 3 июля — чего опасаться людям

Интересно, что еще в средневековье появление такой Луны считали плохим знаком и связывали с ведьмами и колдунами, начинавшими свои страшные магические обряды, чтобы уничтожить весь урожай.

Астрологи считают, что дни суперлуния энергетически мощными. Они могут принести человеку как пользу, так и большие испытания.

Специалисты отмечают, что люди в такие дни могут чувствовать:

тревогу;

страх;

агрессию;

апатию;

бессонница;

перепадов настроения.

В настоящее время нужно контролировать свои эмоции. Следует быть терпимыми, взвешивать свои поступки и направлять энергию на полезное.

Интересно, что больше всего от суперлуния выиграют творческие люди. Для них это время вдохновения и реализации идей.

Многие астрологи отмечают, что суперлуние 3 июля 2023 будет находиться в знаке Козерога, а потому это явление окажется не таким опасным, каким могло бы быть. Сила стихии Земли немного ослабит энергетику Луны.

Девушка на фоне Луны. Фото: google.com

Что нельзя делать в суперлуние

Специалисты предостерегают, во время Кровавого суперлуния ни в коем случае нельзя делать кардинальные изменения в жизни.

Также астрологи не советуют:

выяснять отношения;

брать деньги взаймы;

давать деньги взаймы;

совершать большие покупки;

заключать сделки;

посещать нотариуса и другие государственные инстанции;

заключать брак;

делать предложение руки и сердца;

планировать дальние поездки;

производить плановые хирургические операции;

лечить зубы;

садиться на диету;

начинать голодание, похудение или очищение организма.

Суперлуна. Фото: google.com

Что стоит сделать во время суперлуния

Это время отлично подойдет для медитации и мечтаний, для построения планов и спокойного времяпрепровождения с близкими.

Астрологи рекомендуют провести генеральную уборку, потому что вместе с выброшенным мусором идет негативная энергия, которой в это время скапливается избыток. Придет положительная, и дома будет приятная атмосфера, которая бы способствовала любым начинаниям.

Также суперлуние — благоприятный день для того, чтобы простить врагам и самому извиниться перед всеми, кого обидели. Прощение тоже помогает избавиться от негативной энергии и мобилизовать жизненные ресурсы, поэтому не стоит упускать такую хорошую возможность.

Традиционно люди занимаются благотворительностью и помогают нуждающимся в материальной помощи или моральной поддержке. Главное — искренне желать людям добра.

Еще один хороший вариант — заняться самообразованием и саморазвитием, почитать книги о духовном совершенствовании.

Напомним, мы писали, кому из знаков Зодиака июльский супермесяц подарит безграничное счастье.