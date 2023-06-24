Кривавий супермісяць в липні 2023 — дата, застереження та заборони

Вплив Кривавого супермісяця на людину. Фото: Новини.LIVE

3 липня на нас чекає особливе явище — Кривавий супермісяць у Козорізі — це повня, при якій Місяць розташовується дуже близько до Землі. Це надпотужний за енергетикою період.

Розповідаємо більше про це унікальне явище, чого слід остерігатися у цей час, та що категорично не можна робити.

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Що таке супермісяць

Супермісяць або "Кривавий Місяць" — час, коли Місяць наближається до Землі на максимально близьку відстань. У цей момент Місяць виглядає більшим і яскравішим, ніж зазвичай.

Коли можна спостерігати Супермісяць

Супермісяць можна спостерігати як астрономічне явище при знаходженні Місяця в перигеї, найближчої до Землі точки еліптичної орбіти супутника, за 356400-370000 км від Землі.

Саме тому диск світиться яскравіше на третину, діаметр виглядає більшим на 15%. Таке явище можливе при знаходженні Місяця на прямій лінії щодо Сонця і Землі, це буває тільки в молодик або в повню. Місяць у молодик не видно, тому спостерігати супермісяць можна тільки в повню.

Повню буде видно на Землі 3 липня 2023 року о 14:39 за київським часом. Найкраще спостерігати супермісяць 2023 у моменти, коли місячний диск знаходиться низько над горизонтом.

Варто зазначити, що період супермісяця триває 3-4 доби, сам збіг із перигеєм кілька хвилин. У цей час Місяць має гарний червоний відтінок.

Супермісяць. Фото: google.com

Кривавий супермісяць 3 липня — чого побоюватися людям

Цікаво, що ще у середньовіччі появу такого Місяця вважали поганим знаком і пов'язували з відьмами та чаклунами, які починали свої страшні магічні обряди, щоб знищити увесь урожай.

Астрологи вважають, дні супермісяця енергетично потужними. Вони можуть принести людині як користь, так я великі випробування.

Спеціалісти наголошують, що люди в такі дні можуть відчувати:

тривогу;

страх;

агресію;

апатію;

безсоння;

перепадів настрою.

В цей час потрібно контролювати свої емоції. Варто бути терпимими, зважувати свої вчинки і направляти енергію на корисне.

Цікаво, що найбільше від супермісяця виграють творчі люди. Для них це час натхнення і реалізації ідей.

Багато астрологів зазначають, що супермісяць 3 липня 2023 року перебуватиме у знаку Козерога, а тому це явище виявиться не таким небезпечним, яким могло б бути. Сила стихії Землі трохи послабить енергетику Місяця.

Дівчина на фоні Місяця. Фото: google.com

Що не можна робити в супермісяць

Фахівці застерігають, під час Кривавого супермісяця в жодному разі не можна робити кардинальних змін в житті.

Також астрологи не радять:

з'ясовувати стосунки;

брати гроші в борг;

давати гроші в борг;

робити великі покупки;

укладати угоди;

відвідувати нотаріуса та інші державні інстанції;

укладати шлюб;

робити пропозицію руки та серця;

планувати далекі поїздки;

робити планові хірургічні операції;

лікувати зуби;

сідати на дієту;

починати голодування, схуднення чи очищення організму.

Супермісяць. Фото: google.com

Що варто зробити під час супермісяця

Цей час відмінно підійде для медитації та мрій, для побудови планів і спокійного проведення часу з близькими.

Астрологи рекомендують провести генеральне прибирання, тому що разом із викинутим сміттям йде негативна енергія, якою в цей час накопичується надлишок. Натомість прийде позитивна, і вдома буде приємна атмосфера, яка б сприяла будь-яким починанням.

Також супермісяць — сприятливий день для того, щоб пробачити ворогам і самому перепросити у всіх, кого образили. Прощення теж допомагає позбутися негативної енергії та мобілізувати життєві ресурси, тому не варто упускати таку хорошу можливість.

Традиційно люди займаються благодійністю та допомагають тим, хто потребує матеріальної допомоги чи моральної підтримки. Головне — щиро бажати людям добра.

Ще один добрий варіант — зайнятися самоосвітою та саморозвитком, почитати книги про духовне вдосконалення.

Нагадаємо, ми писали, кому зі знаків Зодіаку липневий супермісяць подарує безмежне щастя.