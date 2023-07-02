Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звездный гороскоп arrow Власть в России сменится до конца 2024 года с вероятностью 99%, — астролог arrow

Власть в России сменится до конца 2024 года с вероятностью 99%, — астролог

2 июля 2023 23:42
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин
До конца 2024 года Украину и Россию ждет смена власти: прогноз астролога
Евгений Пригожин меняет блюда перед Владимиром Путиным. Фото: росСМИ
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин

Бунт Пригожина запустил кармические процессы, которые приведут Россию к смене власти в ближайшие полтора года. Такой прогноз дала в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE известный украинский астролог Анастасия Макарова.

Русских не спросят

По словам астролога, смена власти в Кремле неминуема. При этом российский "глубинный народ" в ней задействован не будет — кремлевские элиты все решат без него.

Читайте также:

"Мы увидим это еще до конца 2024 года. С вероятностью 99% это будет просто внутренняя смена власти, подготовленная элитами. То есть одни руководители сменятся другими. Народ в данном случае практически ничего решать не будет", — прогнозирует Анастасия Макарова.

Перемены в Украине

Также до конца 2024 года смена власти возможна и в нашей стране. По словам астролога, это может произойти по окончании основной фазы войны.

"Есть огромная вероятность, что в Украине власть также сменится в ближайшие полтора года, однако, в отличие от России, решающую роль в этом будет играть именно народ. В натальной карте Украины мы видим Луну в Водолее, а Луна в мунданной астрологии (то есть в астрологии государств) — это именно тема народа. Украинский народ очень свободолюбив, поэтому по окончании основной фазы войны у него, скорее всего, накопится много вопросов к своему руководству", — сказала Анастасия Макарова.

По ее словам, "горячая" фаза войны может завершиться быстрее, чем многие думают.

"С астрологической точки зрения, у нас есть основания надеяться, что это будет скоро", — прогнозирует астролог.

Напомним, ранее Анастасия Макарова рассказала, почему мятеж Пригожина вспыхнул именно 24 июня и какие последствия он принесет для России и соседних стран.

Также Новини.LIVE писали о "кровавом суперлунии": астрологи предупредили, чего следует опасаться 3 июля.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новые коммунальные тарифы, цены на бензин, пенсии и штрафы: что ждет украинцев с 1 июля

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз