До конца 2024 года Украину и Россию ждет смена власти: прогноз астролога

Евгений Пригожин меняет блюда перед Владимиром Путиным. Фото: росСМИ

Бунт Пригожина запустил кармические процессы, которые приведут Россию к смене власти в ближайшие полтора года. Такой прогноз дала в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE известный украинский астролог Анастасия Макарова.

Русских не спросят

По словам астролога, смена власти в Кремле неминуема. При этом российский "глубинный народ" в ней задействован не будет — кремлевские элиты все решат без него.

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"Мы увидим это еще до конца 2024 года. С вероятностью 99% это будет просто внутренняя смена власти, подготовленная элитами. То есть одни руководители сменятся другими. Народ в данном случае практически ничего решать не будет", — прогнозирует Анастасия Макарова.

Перемены в Украине

Также до конца 2024 года смена власти возможна и в нашей стране. По словам астролога, это может произойти по окончании основной фазы войны.

"Есть огромная вероятность, что в Украине власть также сменится в ближайшие полтора года, однако, в отличие от России, решающую роль в этом будет играть именно народ. В натальной карте Украины мы видим Луну в Водолее, а Луна в мунданной астрологии (то есть в астрологии государств) — это именно тема народа. Украинский народ очень свободолюбив, поэтому по окончании основной фазы войны у него, скорее всего, накопится много вопросов к своему руководству", — сказала Анастасия Макарова.

По ее словам, "горячая" фаза войны может завершиться быстрее, чем многие думают.

"С астрологической точки зрения, у нас есть основания надеяться, что это будет скоро", — прогнозирует астролог.

Напомним, ранее Анастасия Макарова рассказала, почему мятеж Пригожина вспыхнул именно 24 июня и какие последствия он принесет для России и соседних стран.

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