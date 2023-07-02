До кінця 2024 року на Україну та Росію чекає зміна влади: прогноз астролога

Євген Пригожин змінює страви перед Володимиром Путіним. Фото: росЗМІ

Бунт Пригожина запустив кармічні процеси, які призведуть Росію до зміни влади у найближчі півтора роки. Такий прогноз дала в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE відома українська астрологиня Анастасія Макарова.

Росіян не спитають

За словами астрологині, зміна влади у Кремлі неминуча. При цьому російський "глибинний народ" у ній задіяний не буде — кремлівські еліти все вирішать без нього.

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"Ми побачимо це ще до кінця 2024 року. Із ймовірністю 99% це буде просто внутрішня зміна влади, підготовлена елітами. Тобто одні керівники зміняться іншими. Народ у цьому випадку практично нічого не вирішуватиме", — прогнозує Анастасія Макарова.

Зміни в Україні

Також до кінця 2024 року зміна влади можлива і в нашій країні. За словами астрологині, це може статися після закінчення основної фази війни.

"Є величезна ймовірність, що в Україні влада також зміниться протягом найближчих півтора років, проте, на відміну від Росії, вирішальну роль у цьому відіграватиме саме народ. У натальній карті України ми бачимо Місяць у Водолії, а Місяць у мунданній астрології (тобто в астрології держав) — це саме тема народу. Український народ дуже волелюбний, тому після закінчення основної фази війни у нього, швидше за все, накопичиться багато питань до свого керівництва", — сказала Анастасія Макарова.

За її словами, "гаряча" фаза війни може завершитися швидше, ніж багато хто думає.

"З астрологічної точки зору, ми маємо підстави сподіватися, що це буде скоро", — прогнозує астрологиня.

Нагадаємо, раніше Анастасія Макарова розповіла, чому заколот Пригожина спалахнув саме 24 червня і які наслідки він принесе для Росії та сусідніх країн.

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