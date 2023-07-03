Український астролог дала тривожний прогноз щодо ЗАЕС

Запорізька АЕС та Запорізька ТЕС. Фото: wikimedia.org

Період із 4 по 6 липня буде для України критичним. Такий прогноз дала в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE відома українська астрологиня Анастасія Макарова.

"З астрологічної точки зору, 5 липня Місяць перебуватиме у сузір'ї Водолія — тобто займе на небі ту ж саму позицію, в якій він знаходиться у гороскопі України як держави. Тому цей день, а також дні перед ним і після нього, тобто 4 і 6 липня будуть дуже важливими", — попередила астрологиня.

Читайте також:

Теракт окупантів на ЗАЕС

На жаль, ймовірність того, що росіяни підірвуть Запорізьку АЕС, досить велика, застерігає Анастасія Макарова.

"Я не бачила і не бачу для ЗАЕС варіанта Чорнобиля. Проте небезпека будь-якої аварії або навіть підриву для станції зараз досить велика. Але, на щастя, це не єдина можливість: з астрологічної точки зору, поблизу 5 липня існує не менша ймовірність якихось переговорів, пов'язаних із ЗАЕС. І ці переговори закінчаться для нас успіхом", — сказала астрологиня.

Найближчі небезпечні дати у липні

Крім періоду з 4 по 6 липня, цього місяця на нас чекає ще кілька небезпечних днів, попередила Макарова.

"Це період із 12 по 13 липня, 15 липня, а також 18-21 липня", — розповіла вона.

Також, за словами астрологині, зараз для України працює тривалий аспект транзитного Урану.

"У карті України Уран аспектує четвертий дім, який символізує території. Це аспект квадратури до натального Місяця, який, по суті, означає небезпеку для народу країни", — попередила Анастасія Макарова.

Хто підтримає Україну

Водночас є й хороші новини: найближчим часом Україна отримає ще більше підтримки від партнерів, каже астрологиня.

"Астрологічно це пов'язано з транзитом Марса, Венери та Ліліт у Леві відносно восьмого дому в натальній карті України. По суті, це великі гроші, які нам будуть потрібні і які Україна отримає найближчим часом", — прогнозує Анастасія Макарова.

Серед знакових дат у взаєминах України з партнерами астролог виокремлює 17 липня.

"Це день молодика, і він буде пов'язаний з темою перемовин та партнерів нашої країни", — сказала вона.

Нагадаємо, раніше Анастасія Макарова розповіла, чому заколот Пригожина спалахнув саме 24 червня і яким чином він призведе до зміни влади в Росії вже найближчим часом.

Також астрологи назвали два знаки Зодіаку, яким супермісяць 3 липня принесе несподіване щастя.