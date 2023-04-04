Полная Розовая Луна в апреле наладит жизнь четырех знаков зодиака: кому повезет

Узнайте, как полная Розовая Луна в апреле 2023 года повлияет на эти знаки зодиака.

Полная Розовая Луна 6 апреля пройдет в воздушном знаке Весов и под руководством планеты Венеры. Поэтому это время прольет свет на необходимость баланса, гармонии и взаимозависимости. Больше всего он повлияет на четыре независимых знака зодиака. В этот период они получат шанс наладить свою жизнь, отвергнуть разногласия и объединиться с окружающими.

Кому из представителей зодиакального круга полная Розовая Луна в апреле подарит идеальное время для налаживания отношений, установления новых отношений и теплого общения с близкими, рассказали астрологи Еlitedaily.

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Что такое розовая Луна

Название "Розовая Луна" придумали индейцы Северной Америки. Они назвали полнолуние в апреле в честь цветка — шиловидного флокса, который распускается как раз в это время.

Поэтому это не значит, что поверхность природного спутника приобретет такой цвет.

Эти знаки зодиака наладят отношения с окружающими во время апрельского полнолуния

Полная Луна взойдет на небе 6 апреля. Однако действовать начнет на эти знаки зодиака еще 4 числа и продолжит свое влияние до 9 апреля.

Твердое представление о своей личной автономии важно, но полная Розовая Луна во второй месяц весны имеет целью показать этим знакам зодиака, насколько важно работать с другими. Это идеальное время, чтобы наладить личную жизнь.

Овен

В период полной Луны Овны сосредоточятся на отношениях со своим кругом общения и партнерстве. Это будет идеальное время, чтобы восстановить связь с людьми вокруг вас. Хотя вы гордитесь своей невероятной самодостаточностью, вы можете сделать гораздо больше, когда позволите знакомым, близким и друзьям поддержать вас.

Рак

Поскольку Полнолуние 6 апреля будет освещать четвертый дом Раков, появится шанс наладить общение с близкими людьми. Раку как домоседу важно, чтобы окружение наполняло его комфортом и утешением, а установленные связи дарили тепло. Поэтому астрологи советуют использовать эту Розовую Луну, чтобы зарядиться энергией за закрытой дверью, устроив уютный вечер с важными людьми.

Весы

Полнолуние 6 апреля проливает свет на ваше желание установить связи, гармонию и баланс. Сезон Овна принес в вашу жизнь много динамичных, новых связей, и это полнолуние – время, чтобы снова сосредоточиться на себе. Ваши отношения с самим собой являются самой ценной связью, которая у вас когда-нибудь будет.

Козерог

6 апреля полная Луна осветит ваш 10 дом карьеры и репутации, поставив вашу работу в центре внимания. Сейчас пора публично поделиться любыми своими творческими поисками. Соединение с единомышленниками позволит вам планировать будущее сотрудничество или деловые начинания.

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