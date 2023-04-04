Повний Рожевий Місяць у квітні налагодить життя чотирьох знаків зодіаку: кому пощастить

Дізнайтеся, як повний Рожевий Місяць у квітні 2023 року вплине на ці знаки зодіаку

Повний Рожевий Місяць 6 квітня пройде у повітряному знаку Терезів та під керівництвом планети Венери. Тому цей час проллє світло на необхідність балансу, гармонії та взаємозалежності. Найбільше він вплине на чотири незалежні знаки зодіаку. У цей період вони отримають шанс налагодити своє життя, відкинути розбіжності та об’єднатися з оточуючими.

Кому з представників зодіакального кола повний Рожевий Місяць у квітні подарує ідеальний час для налагодження відносин, встановлення нових стосунків та теплого спілкування з близькими розповіли астрологи Еlitedaily.

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Що таке рожевий Місяць

Назву "Рожевий Місяць" придумали індіанці Північної Америки. Вони назвали повню у квітні на честь квітки — шиловидного флокса, який розпускається якраз в цей час.

Тому це не означає, що поверхня природного супутника придбає такий колір.

Ці знаки зодіаку налагодять стосунки з оточуючими під час квітневої повні

Повний Місяць зійде на небі 6 квітня. Проте діяти почне на ці знаки зодіаку ще 4 числа й продовжить свій вплив до 9 квітня.

Тверде уявлення про свою особисту автономію є важливим, але повний Рожевий Місяць у другий місяць весни має на меті показати цим знакам зодіаку, наскільки важливо працювати з іншими. Це ідеальний час, щоб налагодити особисте життя.

Овен

У період повного Місяця Овни зосередяться на відносинах з зі своїм колом спілкування та партнерстві. Це буде ідеальний час, щоб відновити зв’язок з людьми навколо вас. Хоча ви пишаєтеся своєю неймовірною самодостатністю, ви можете зробити набагато більше, коли дозволите знайомим, близьким та друзям підтримати вас.

Рак

Оскільки Повня 6 квітня буде висвітлювати четвертий будинок Раків, з'явиться шанс налагодити спілкування з близькими людьми. Раку як домосідку, важливо, щоб оточення наповнювало його комфортом і розрадою, а встановлені зв’язки дарували тепло. Тому астрологи радять використати цей Рожевий Місяць, щоб зарядитися енергією за зачиненими дверима та влаштувавши затишний вечір з важливими людьми.

Терези

Повний місяць 6 квітня проливає світло на ваше бажання зв’язку, гармонії та балансу. Сезон Овна приніс у ваше життя багато динамічних, нових зв’язків, і ця повня — час, щоб знову зосередитися на собі. Ваші стосунки з самим собою є найціннішим зв’язком, який у вас коли-небудь буде.

Козеріг

6 квітня повний Місяць висвітлить ваш 10 будинок кар’єри та репутації, поставивши вашу роботу в центрі уваги. Зараз настав час публічно поділитися будь-якими своїми творчими пошуками. Об'єднання з однодумцями дозволить вам планувати майбутню співпрацю чи ділові починання.

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