Ретроградный Меркурий в апреле — дата, что можно и нельзя делать

Приближается ретроградный Меркурий: чем грозит этот период и когда его ждать
Уже совсем скоро нас ждет очередной период ретроградного Меркурия, который может принести с собой неудачи и невзгоды. В это время планета начинает движение в обратном направлении. И хотя это лишь оптическая иллюзия, ретроградность способна повлиять на многие аспекты нашей жизни.
Астрологи рассказывают, что такое ретроградный Меркурий, когда ждать его в апреле, чем опасен этот период и как его пережить.
Что такое ретроградный Меркурий
Трижды в год первая планета от Солнца Меркурий движется в обратном направлении. В астрологии это движение именуется ретроградным.
С научной точки зрения, это астрономическое явление, при котором возникает иллюзия движения планеты Меркурий "обратно".
Когда ретроградный Меркурий в апреле 2023 года
В апреле 2023 года ретроградность Меркурия начинается с 21 апреля и продлится до 14 мая.
Следует отметить, что его движение будет ретроградным еще 2 раза в этом году:
- с 23 августа по 15 сентября;
- с 13 декабря 2023 года по 2 января 2024 года.
Какое влияние ретроградный Меркурий оказывает на человека
Меркурий — быстро движущаяся планета управляет коммуникациями, путешествиями и технологиями. Он помогает нам передавать сообщения, контролируя как то, что мы говорим, так и то, как мы воспринимаем то, что слышим от других.
В период с 21 апреля по 14 мая 2023 люди могут чувствовать себя более раздражительными и беспокойными, а также будут сталкиваться с задержками и проблемами при общении, путешествиях или совершении деловых соглашений.
Один из известнейших астрологов в мире Сьюзен Миллер рассказывает:
"Ретроградный Меркурий — единственное событие, которое затрагивает всех по всем направлениям. Однако больше всего он влияет на Деву и Близнецов, потому что ими управляет именно эта планета. Когда Меркурий ретроградный, условия меняются, но мы еще не можем видеть, в каком направлении движутся обстоятельства. В настоящее время мир находится в постоянном движении и создается чувство общего хаоса".
Безусловно, этот период будет полон путаницы, задержки и разочарования. Однако это прекрасное время, чтобы подумать о прошлом. Кроме того, обостряется интуиция, помогающая во многих сферах жизни.
Ретроградный Меркурий проявит скрытые перспективы и подскажет, в каком направлении двигаться дальше. А коридор затемнений усилит энергетику ретрограда и сыграет решающую роль — приведет к судьбоносным открытиям и решениям.
Чем опасен ретроградный Меркурий
Во время ретроградного Меркурия важно следить за своими словами и не брать близко к сердцу сказанное другими людьми, а анализировать.
Важно также тщательно объяснять людям свои намерения, ведь высок риск недоразумений. Часто будут случаться ошибки и оговорки "по Фрейду".
Если вы собираетесь путешествовать, заложите время на задержку, отмену и неправильные повороты.
Когда дело доходит до технологий, ретроградный Меркурий может быть виноват во всех массовых поломках электроники, поэтому рекомендуется не покупать новые гаджеты в течение следующих трех недель (или если вы покупаете, убедитесь, что они поставляются с гарантией).
В период Ретроградного Меркурия следует избегать рискованных финансовых операций, включая валютные вложения и инвестиции.
Важно также помнить, что это явление может вызвать определенный уровень тревоги и нестабильности, поэтому важно слушать свое тело и психику.
Что нельзя делать в ретроградный Меркурий
В период ретроградного Меркурия не следует:
- заниматься решением деловых вопросов — возрастает риск допустить ошибку;
- подвергаться провокациям в общении и отношениях — высокий риск недоразумений, ошибок;
- планировать операции, кроме срочных;
- покупать технику и обращаться в автомастерскую — техника может выйти из строя, а починка принесет много проблем;
- устраиваться на новую работу;
- начинать обучение – его не удастся закончить;
- отправляться в дальние поездки.
Что следует делать в ретроградный Меркурий в апреле
Во время ретроградного Меркурия можно сделать несколько вещей, чтобы помочь себе пережить этот период:
- сосредотачивайтесь на положительных эмоциях;
- завершайте незаконченные дела;
- будьте осмотрительны с коммуникацией;
- не забывайте все отчитывать;
- практикуйте внимательность и сознание;
- тщательно подбирайте слова;
- избегайте недоразумений;
- избегайте заключения контрактов (или внимательно их пересматривайте);
- рассмотрите возможность пересмотра своих предыдущих решений и действий;
- создавайте резервные копии своих данных;
- сосредоточьтесь на духовном развитии и медитации;
- укрепляйте свой иммунитет и здоровье;
- занимайтесь творчеством;
- планируйте возможные неудачи в поездках;
- Проверьте свои планы и договоренности.
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