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Приближается ретроградный Меркурий: чем грозит этот период и когда его ждать

19 апреля 2023 06:10
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Ретроградный Меркурий в апреле — дата, что можно и нельзя делать
Какое ретроградный Меркурий оказывает влияние на людей. Фотоколлаж: novyny.live
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Уже совсем скоро нас ждет очередной период ретроградного Меркурия, который может принести с собой неудачи и невзгоды. В это время планета начинает движение в обратном направлении. И хотя это лишь оптическая иллюзия, ретроградность способна повлиять на многие аспекты нашей жизни.

Астрологи рассказывают, что такое ретроградный Меркурий, когда ждать его в апреле, чем опасен этот период и как его пережить.

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Что такое ретроградный Меркурий

Трижды в год первая планета от Солнца Меркурий движется в обратном направлении. В астрологии это движение именуется ретроградным.

С научной точки зрения, это астрономическое явление, при котором возникает иллюзия движения планеты Меркурий "обратно".

Когда ретроградный Меркурий в апреле 2023 года

В апреле 2023 года ретроградность Меркурия начинается с 21 апреля и продлится до 14 мая.

Следует отметить, что его движение будет ретроградным еще 2 раза в этом году:

  • с 23 августа по 15 сентября;
  • с 13 декабря 2023 года по 2 января 2024 года.

 

Когда ретроградный Меркурий в апреле 2023
Когда ретроградный Меркурий в апреле 2023 года. Фото: pixabay.com

Какое влияние ретроградный Меркурий оказывает на человека

Меркурий — быстро движущаяся планета управляет коммуникациями, путешествиями и технологиями. Он помогает нам передавать сообщения, контролируя как то, что мы говорим, так и то, как мы воспринимаем то, что слышим от других.

В период с 21 апреля по 14 мая 2023 люди могут чувствовать себя более раздражительными и беспокойными, а также будут сталкиваться с задержками и проблемами при общении, путешествиях или совершении деловых соглашений.

Один из известнейших астрологов в мире Сьюзен Миллер рассказывает:

"Ретроградный Меркурий — единственное событие, которое затрагивает всех по всем направлениям. Однако больше всего он влияет на Деву и Близнецов, потому что ими управляет именно эта планета. Когда Меркурий ретроградный, условия меняются, но мы еще не можем видеть, в каком направлении движутся обстоятельства. В настоящее время мир находится в постоянном движении и создается чувство общего хаоса".

Безусловно, этот период будет полон путаницы, задержки и разочарования. Однако это прекрасное время, чтобы подумать о прошлом. Кроме того, обостряется интуиция, помогающая во многих сферах жизни.

Ретроградный Меркурий проявит скрытые перспективы и подскажет, в каком направлении двигаться дальше. А коридор затемнений усилит энергетику ретрограда и сыграет решающую роль приведет к судьбоносным открытиям и решениям.

 

Какое влияние ретроградный Меркурий оказывает на человека
Какое влияние ретроградный Меркурий оказывает на человека. Фото: Depositphotos

Чем опасен ретроградный Меркурий

Во время ретроградного Меркурия важно следить за своими словами и не брать близко к сердцу сказанное другими людьми, а анализировать.

Важно также тщательно объяснять людям свои намерения, ведь высок риск недоразумений. Часто будут случаться ошибки и оговорки "по Фрейду".

Если вы собираетесь путешествовать, заложите время на задержку, отмену и неправильные повороты.

Когда дело доходит до технологий, ретроградный Меркурий может быть виноват во всех массовых поломках электроники, поэтому рекомендуется не покупать новые гаджеты в течение следующих трех недель (или если вы покупаете, убедитесь, что они поставляются с гарантией).

В период Ретроградного Меркурия следует избегать рискованных финансовых операций, включая валютные вложения и инвестиции.

Важно также помнить, что это явление может вызвать определенный уровень тревоги и нестабильности, поэтому важно слушать свое тело и психику.

 

Чем опасен ретроградный Меркурий
Чем опасен ретроградный Меркурий? Фото: Depositphotos

Что нельзя делать в ретроградный Меркурий

В период ретроградного Меркурия не следует:

  • заниматься решением деловых вопросов — возрастает риск допустить ошибку;
  • подвергаться провокациям в общении и отношениях — высокий риск недоразумений, ошибок;
  • планировать операции, кроме срочных;
  • покупать технику и обращаться в автомастерскую — техника может выйти из строя, а починка принесет много проблем;
  • устраиваться на новую работу;
  • начинать обучение – его не удастся закончить;
  • отправляться в дальние поездки.

 

Что нельзя делать в ретроградном Меркурии
Что нельзя делать в ретроградный Меркурий. Фото: google.com

Что следует делать в ретроградный Меркурий в апреле

Во время ретроградного Меркурия можно сделать несколько вещей, чтобы помочь себе пережить этот период:

  • сосредотачивайтесь на положительных эмоциях;
  • завершайте незаконченные дела;
  • будьте осмотрительны с коммуникацией;
  • не забывайте все отчитывать;
  • практикуйте внимательность и сознание;
  • тщательно подбирайте слова;
  • избегайте недоразумений;
  • избегайте заключения контрактов (или внимательно их пересматривайте);
  • рассмотрите возможность пересмотра своих предыдущих решений и действий;
  • создавайте резервные копии своих данных;
  • сосредоточьтесь на духовном развитии и медитации;
  • укрепляйте свой иммунитет и здоровье;
  • занимайтесь творчеством;
  • планируйте возможные неудачи в поездках;
  • Проверьте свои планы и договоренности.

Напомним, мы писали, когда новолуние в апреле, как молодая апрельская Луна повлияет на нашу жизнь, чего надо остерегаться, а что обязательно сделать, чтобы привлечь успех и счастье.

Раньше мы рассказывали, что такое Черная Луна Лилит в астрологии, когда ждать этого опасного периода и как уберечься от проблем и несчастий.

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