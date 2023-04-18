Молодик у квітні 2023: значення, поради та заборони астрологів

Як молодий Місяць у квітні вплине на наше життя. Фото: stock.adobe.com

З точки зору астрології та езотерики, новий або молодий Місяць — це період оновлення, трансформації та підготовки до майбутніх подій і звершень. В цей час люди можуть зосередитися на своїх цілях та планах, позбутися старих звичок.

Розповідаємо, що несе в собі енергетика молодого квітневого Місяця в знаку Овен, чого слід остерігатися, а що обов'язково зробити, щоб залучити успіх та щастя.

Читайте також:

Коли молодик у квітні 2023 — дата та точний час

Новий Місяць з'явиться у небі 20 квітня о 06:12 за київським часом. Квітневий молодик пройде під керівництвом знаку Овна.

Варто зазначити, хоч супутник Землі буде для нас практично невидимий, його вплив ми будемо відчувати за 3 дні до і 3 дні після.

Коли молодик у квітні 2023. Фото: kartinkin.net

Молодик у квітні 2023 та вплив сонячного затемнення і ретроградного Меркурія

Головна особливість квітневого молодика 2023 — він повністю збігається за датою з сонячним затемненням. Якщо говорити більш точно, то максимальна фаза сонячного затемнення настане через 5 хвилин після початку молодика — о 06.17 за київським часом.

Тобто, якийсь час на небі не буде видно ні Місяця, ні Сонця. Але енергія цих двох світил множиться і сильно впливає на людину.

А вже на наступний день свій ретроградний рух розпочинає Меркурій, який може створювати перешкоди в справах, впливати на емоційний стан та влаштовувати інші проблеми й неприємності.

Ще одна особливість нового Місяця у квітні: хоч він і розпочнеться в Овні, але надовго в цьому знаку не затримається. Вже перша місячна доба пройде під знаком Тельця — одного з найбільш впертих і непохитних знаків Зодіаку.

З одного боку це може створити суперечки й вплинути на прийняття важливих рішень, з іншого — може допомогти домогтися поставлених цілей і здійснити мрії.

Особливості молодика у квітні 2023. Фото: kartinkin.net

Що можна робити у новий Місяць 20 квітня

Це ідеальний час для того, щоб планувати справи, ставити нові цілі, оскільки плани, складені цього дня, мають більше шансів реалізуватися.

На цей молодик варто прокинутися якомога раніше, щоб присвятити час собі, своїм думкам, зайнятися самоаналізом. Ранкова медитація може допомогти у цьому процесі.

Молодий Місяць може бути часом для вивчення нових речей, що можуть допомогти розширити вашу свідомість та сприяти духовному розвитку.

Також цей період підходить для очищення тіла та своєї енергетики. Це може включати косметичні процедури, практики, такі як очищення кристалами, ароматерапію, ритуали очищення та інші.

Слід пам'ятати, що молодий Місяць — це час, коли життя можна починати з чистого аркуша. Отже, що ще можна робити у цю дату:

займатися спокійною і розміреною роботою;

вирішувати різні організаторські питання;

виконувати дані раніше зобов'язання і домовленості;

робити прибирання в будинку;

розбирати речі та викидати непотрібне;

позбавлятися від зайвої ваги;

позбавлятися шкідливих звичок;

прогулятися на свіжому повітрі;

провести час на природі;

займатися творчістю;

прощати образи;

віддавати борги;

займатися благодійністю або волонтерством;

загадувати бажання.

Що можна робити у новий Місяць 20 квітня. Фото: pexels.com

Квітневий молодик: коли і як задумати бажання

Зробити це потрібно зранку, коли молодий Місяць увійде у свою силу. Краще у цей час бути наодинці, щоб мати змогу повністю зосередитися на своїх думках та чітко візуалізувати свою мрію.Уявіть ніби те, що ви бажаєте вже здійснилося.

Важливо бути у доброму гуморі й думати лише про хороше. Також варто подякувати Всесвіту за все, що у вас є.

Коли і як задумати бажання на Молодик. Фото: istockphoto.com

Що не можна робити на молодик у квітні

Звичайно у нового Місяця є й негативні аспекти, яких слід остерігатися. У період молодика у нас слабкий імунітет — організм тільки починає накопичувати енергію.

Щоб день молодика пройшов вдало й приніс у життя позитивні зміни варто:

уникати суперечок та сварок;

не перевтомлюватися;

утриматися від вживання алкоголю;

не голодувати та не переїдати;

блокувати будь-які негативні думки;

бути обережними в питаннях з грошима;

не брати та не давати в борг;

не вести важливі переговори;

не приймати важливі рішення;

відмовитися від спілкування з державними службовцями;

не грати весілля та не вінчатися.

Також не варто у цей час виконувати ритуали або практики, які можуть завдати шкоди іншим. Це може включати практики, які привертають зло, або ритуали, які виконуються з негативними намірами.

Загалом, важливо дотримуватися здорового глузду, слухати своє тіло та інтуїцію під час молодика.

Що не можна робити на молодик у квітні. Фото: kartinkin.net

Нагадаємо, ми розповідали, що таке Чорний Місяць Ліліт в астрології, коли чекати цього небезпечного періоду та як вберегтися від проблем та нещасть.