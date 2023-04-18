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Судьбоносное апрельское новолуние: когда ждать и что обязательно сделать, чтобы привлечь успех

18 апреля 2023 20:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Новолуние в апреле 2023: значения, советы и запреты астрологов
Как молодая Луна в апреле повлияет на нашу жизнь. Фото: stock.adobe.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

С точки зрения астрологии и эзотерики, новая или молодая Луна — это период обновления, трансформации и подготовки к предстоящим событиям и свершениям. В это время люди могут сосредоточиться на своих целях и планах, избавиться от старых привычек.

Рассказываем, что несет в себе энергетика молодой апрельской Луны в знаке Овен, чего следует остерегаться, а что обязательно сделать, чтобы привлечь успех и счастье.

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Когда новолуние в апреле 2023 — дата и точное время

Новая Луна появится в небе 20 апреля в 06:12 по киевскому времени. Апрельское новолуние пройдет под руководством знака Овна.

Стоит отметить, хотя спутник Земли будет для нас практически невидимым, его влияние мы будем испытывать за 3 дня до и 3 дня после.

 

Когда новолуние в апреле 2023
Когда новолуние в апреле 2023. Фото: kartinkin.net

Новолуние в апреле 2023 и влияние солнечного затмения и ретроградного Меркурия.

Главная особенность апрельского новолуния 2023 — оно полностью совпадает по дате с солнечным затмением. Если говорить более точно, то максимальная фаза солнечного затмения наступит через 5 минут после начала новолуния — в 06:17 по киевскому времени.

То есть какое-то время на небе не будет видно ни Луны, ни Солнца. Но энергия этих двух светил умножается и сильно повлияет на человека.

А на следующий день свое ретроградное движение начинает Меркурий, который может создавать препятствия в делах, влиять на эмоциональное состояние и устраивать другие проблемы и неприятности.

Еще одна особенность новой Луны в апреле: хоть она и начнется в Овне, но надолго в этом знаке не задержится. Уже первые лунные сутки пройдут под знаком Тельца — одного из самых упрямых и непоколебимых знаков Зодиака.

С одной стороны, это может создать споры и повлиять на принятие важных решений, с другой — может помочь добиться поставленных целей и осуществить мечты.

 

Особенности новолуния в апреле 2023
Особенности новолуния в апреле 2023. Фото: kartinkin.net

Что можно делать в новую Луну 20 апреля

Это идеальное время для того, чтобы планировать дела, ставить новые цели, поскольку планы, составленные в этот день, имеют больше шансов реализоваться.

На это новолуние стоит проснуться как можно раньше, чтобы посвятить время себе, своим мыслям, заняться самоанализом. Утренняя медитация может помочь в этом процессе.

Молодая Луна может быть временем для изучения новых вещей, которые могут помочь расширить ваше сознание и способствовать духовному развитию.

Также этот период подходит для очищения тела и своей энергетики. Это может включать косметические процедуры, практики, такие как очищение кристаллами, ароматерапия, ритуалы очищения и другие.

Следует помнить, что молодая Луна — это время, когда жизнь можно начинать с чистого листа. Итак, что еще можно делать в эту дату:

  • заниматься спокойной и стабильной работой;
  • решать разные организаторские вопросы;
  • выполнять данные ранее обязательства и договоренности;
  • производить уборку в доме;
  • разбирать вещи и выбрасывать ненужное;
  • избавляться от лишнего веса;
  • избавляться от вредных привычек;
  • прогуляться по свежему воздуху;
  • провести время на природе;
  • заниматься творчеством;
  • прощать обиды;
  • отдавать долги;
  • заниматься благотворительностью или волонтерством;
  • загадывать желание.

 

Что можно делать в новую Луну 20 апреля
Что можно делать в новую Луну 20 апреля. Фото: pexels.com

Апрельское новолуние: когда и как загадать желание

Сделать это нужно утром, когда молодая Луна войдет в свою силу. Лучше в это время быть наедине, чтобы полностью сосредоточиться на своих мыслях и четко визуализировать свою мечту. Представьте, что вы желаете уже сбылось.

Важно быть в хорошем настроении и думать только о хорошем. Также стоит поблагодарить Вселенную за все, что у вас есть.

 

Когда и как задумать желание на Новолуние
Когда и как загадать желание на новолуние. Фото: istockphoto.com

Что нельзя делать на новолуние в апреле

Обычно у новой Луны есть и негативные аспекты, которые следует остерегаться. В период новолуния у нас слабый иммунитет — организм только начинает накапливать энергию.

Чтобы день новолуния прошел удачно и принес в жизнь положительные изменения.

  • избегать споров и ссор;
  • не переутомляться;
  • воздержаться от употребления алкоголя;
  • не голодать и не переедать;
  • блокировать какие-либо отрицательные мнения;
  • соблюдать осторожность в вопросах с деньгами;
  • не брать и не давать взаймы;
  • не вести важные переговоры;
  • не принимать важные решения;
  • отказаться от общения с государственными служащими;
  • не играть свадьбы и не венчаться.

Также не стоит в это время выполнять ритуалы или практики, которые могут причинить вред другим. Это может включать практики, привлекающие зло или ритуалы, выполняемые с негативными намерениями.

В общем, важно соблюдать здравый смысл, слушать свое тело и интуицию во время новолуния.

 

Что нельзя делать на новолуние в апреле
Что нельзя делать на новолуние в апреле. Фото: kartinkin.net

Напомним, мы рассказывали, что такое Черная Луна Лилит в астрологии, когда ждать этого опасного периода и как уберечься от проблем и несчастий.

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