Новолуние в апреле 2023: значения, советы и запреты астрологов

Судьбоносное апрельское новолуние: когда ждать и что обязательно сделать, чтобы привлечь успех
С точки зрения астрологии и эзотерики, новая или молодая Луна — это период обновления, трансформации и подготовки к предстоящим событиям и свершениям. В это время люди могут сосредоточиться на своих целях и планах, избавиться от старых привычек.
Рассказываем, что несет в себе энергетика молодой апрельской Луны в знаке Овен, чего следует остерегаться, а что обязательно сделать, чтобы привлечь успех и счастье.
Когда новолуние в апреле 2023 — дата и точное время
Новая Луна появится в небе 20 апреля в 06:12 по киевскому времени. Апрельское новолуние пройдет под руководством знака Овна.
Стоит отметить, хотя спутник Земли будет для нас практически невидимым, его влияние мы будем испытывать за 3 дня до и 3 дня после.
Новолуние в апреле 2023 и влияние солнечного затмения и ретроградного Меркурия.
Главная особенность апрельского новолуния 2023 — оно полностью совпадает по дате с солнечным затмением. Если говорить более точно, то максимальная фаза солнечного затмения наступит через 5 минут после начала новолуния — в 06:17 по киевскому времени.
То есть какое-то время на небе не будет видно ни Луны, ни Солнца. Но энергия этих двух светил умножается и сильно повлияет на человека.
А на следующий день свое ретроградное движение начинает Меркурий, который может создавать препятствия в делах, влиять на эмоциональное состояние и устраивать другие проблемы и неприятности.
Еще одна особенность новой Луны в апреле: хоть она и начнется в Овне, но надолго в этом знаке не задержится. Уже первые лунные сутки пройдут под знаком Тельца — одного из самых упрямых и непоколебимых знаков Зодиака.
С одной стороны, это может создать споры и повлиять на принятие важных решений, с другой — может помочь добиться поставленных целей и осуществить мечты.
Что можно делать в новую Луну 20 апреля
Это идеальное время для того, чтобы планировать дела, ставить новые цели, поскольку планы, составленные в этот день, имеют больше шансов реализоваться.
На это новолуние стоит проснуться как можно раньше, чтобы посвятить время себе, своим мыслям, заняться самоанализом. Утренняя медитация может помочь в этом процессе.
Молодая Луна может быть временем для изучения новых вещей, которые могут помочь расширить ваше сознание и способствовать духовному развитию.
Также этот период подходит для очищения тела и своей энергетики. Это может включать косметические процедуры, практики, такие как очищение кристаллами, ароматерапия, ритуалы очищения и другие.
Следует помнить, что молодая Луна — это время, когда жизнь можно начинать с чистого листа. Итак, что еще можно делать в эту дату:
- заниматься спокойной и стабильной работой;
- решать разные организаторские вопросы;
- выполнять данные ранее обязательства и договоренности;
- производить уборку в доме;
- разбирать вещи и выбрасывать ненужное;
- избавляться от лишнего веса;
- избавляться от вредных привычек;
- прогуляться по свежему воздуху;
- провести время на природе;
- заниматься творчеством;
- прощать обиды;
- отдавать долги;
- заниматься благотворительностью или волонтерством;
- загадывать желание.
Апрельское новолуние: когда и как загадать желание
Сделать это нужно утром, когда молодая Луна войдет в свою силу. Лучше в это время быть наедине, чтобы полностью сосредоточиться на своих мыслях и четко визуализировать свою мечту. Представьте, что вы желаете уже сбылось.
Важно быть в хорошем настроении и думать только о хорошем. Также стоит поблагодарить Вселенную за все, что у вас есть.
Что нельзя делать на новолуние в апреле
Обычно у новой Луны есть и негативные аспекты, которые следует остерегаться. В период новолуния у нас слабый иммунитет — организм только начинает накапливать энергию.
Чтобы день новолуния прошел удачно и принес в жизнь положительные изменения.
- избегать споров и ссор;
- не переутомляться;
- воздержаться от употребления алкоголя;
- не голодать и не переедать;
- блокировать какие-либо отрицательные мнения;
- соблюдать осторожность в вопросах с деньгами;
- не брать и не давать взаймы;
- не вести важные переговоры;
- не принимать важные решения;
- отказаться от общения с государственными служащими;
- не играть свадьбы и не венчаться.
Также не стоит в это время выполнять ритуалы или практики, которые могут причинить вред другим. Это может включать практики, привлекающие зло или ритуалы, выполняемые с негативными намерениями.
В общем, важно соблюдать здравый смысл, слушать свое тело и интуицию во время новолуния.
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