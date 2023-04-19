Ретроградний Меркурій у квітні — дата, що можна і не можна робити

Як ретроградний Меркурій впливає на людей. Фотоколаж: novyny.live

Вже зовсім скоро на нас чекає черговий період ретроградного Меркурія, який може принести з собою невдачі та негаразди. В цей час планета починає рух у зворотному напрямку. І хоча це лише оптична ілюзія, ретроградність здатна вплинути на багато аспектів нашого життя.

Астрологи розповідають, що таке ретроградний Меркурій, коли чекати його у квітні, чим небезпечний цей період та як його пережити.

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Що таке ретроградний Меркурій

Тричі на рік перша планета від Сонця Меркурій рухається у зворотному напрямку. В астрології цей рух називається ретроградним.

З наукової точки зору, це астрономічне явище, за якого виникає ілюзія руху планети Меркурій "назад".

Коли ретроградний Меркурій у квітні 2023

У квітні 2023 року ретроградність Меркурія починається з 21 квітня і триватиме до 14 травня.

Варто зазначити, його рух буде ретроградним ще 2 рази в цьому році:

з 23 серпня по 15 вересня;

з 13 грудня 2023 по 2 січня 2024 року.

Коли ретроградний Меркурій у квітні 2023. Фото: pixabay.com

Який вплив ретроградний Меркурій має на людину

Меркурій — планета, що швидко рухається, керує комунікаціями, подорожами й технологіями. Він допомагає нам передавати повідомлення, контролюючи як те, що ми говоримо, так і те, як ми сприймаємо те, що чуємо від інших.

У період з 21 квітня по 14 травня 2023 року люди можуть відчувати себе більш дратівливими та неспокійними, а також будуть стикатися із затримками й проблемами при спілкуванні, подорожах або здійсненні ділових угод.

Одна з найвідоміших астрологинь у світі Сьюзен Міллер розповідає:

"Ретроградний Меркурій — єдина подія, яка зачіпає всіх в усіх напрямках. Проте найбільше він впливає на Діву і Близнюків, тому що ними управляє саме ця планета. Коли Меркурій ретроградний, умови змінюються, але ми ще не можемо бачити, в якому напрямку рухаються обставини. У цей час світ перебуває в постійному русі й створюється відчуття загального хаосу".

Безумовно цей період буде сповнений з плутаниною, затримками та розчаруванням. Проте водночас це чудовий час, щоб поміркувати про минуле. Крім того, загострюється інтуїція, яка допомагатиме у багатьох сферах життя.

Ретроградний Меркурій проявить приховані перспективи та підкаже, в якому напрямку рухатися далі. А коридор затемнень посилить енергетику ретрограду і зіграє вирішальну роль — призведе до доленосних відкриттів і рішень.

Який вплив ретроградний Меркурій має на людину. Фото: Depositphotos

Чим небезпечний ретроградний Меркурій

Під час ретроградного Меркурія важливо слідкувати за своїми словами та не брати близько до серця сказане іншими людьми, а аналізувати.

Важливо також ретельно пояснювати людям свої наміри, адже є високий ризик непорозумінь. Часто траплятимуться помилки та обмовки "за Фрейдом".

Якщо ви збираєтеся подорожувати, закладіть час на затримки, скасування та неправильні повороти.

Коли справа доходить до технологій, ретроградний Меркурій може бути винен у всіх масових поломках електроніки, тому рекомендується не купувати нові гаджети впродовж наступних трьох тижнів (або якщо ви купуєте, переконайтеся, що вони поставляються з гарантією).

У період Ретроградного Меркурія слід уникати ризикованих фінансових операцій, у тому числі валютних вкладень та інвестицій.

Важливо також пам'ятати, що це явище може викликати певний рівень стану тривоги та нестабільності, тому важливо слухати своє тіло та психіку.

Чим небезпечний ретроградний Меркурій. Фото: Depositphotos

Що не можна робити в ретроградний Меркурій

У період ретроградного Меркурія не слід:

займатися розв'язанням ділових питань — зростає ризик допустити помилки;

піддаватися на провокації в спілкуванні та стосунках — високий ризик непорозумінь, помилок;

планувати операції, крім термінових;

купувати техніку і звертатися в автомайстерню — техніка може вийти з ладу, а лагодження принесе багато проблем;

влаштовуватися на нову роботу;

починати навчання — його не вдасться закінчити;

вирушати в далекі поїздки.

Що не можна робити в ретроградний Меркурій. Фото: google.com

Що варто робити у ретроградний Меркурій у квітні

Під час ретроградного Меркурію можна зробити кілька речей, щоб допомогти собі пережити цей період:

зосереджуйтеся на позитивних емоціях;

завершуйте незакінчені справи;

будьте обачливі з комунікацією;

не забувайте все вичитувати;

практикуйте уважність та свідомість;

ретельно підбирайте слова;

уникайте непорозумінь;

уникайте підписання контрактів (або уважно їх переглядайте);

розгляньте можливість перегляду своїх попередніх рішень та дій;

створюйте резервні копії своїх даних;

зосередьтеся на духовному розвитку та медитації;

зміцнюйте свій імунітет та здоров'я;

займайтеся творчістю;

плануйте можливі невдачі у поїздках;

перевірте свої плани та домовленості.

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