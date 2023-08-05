Магнитные бури сегодня, 5 августа: симптомы и последствия

Мужчина страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Сегодня, 5 августа, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Она может повлиять на здоровье метеозависимых людей, поэтому в этот день им нужно соблюдать осторожность.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях за сегодня.

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Магнитные бури 5 августа

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от нестабильного до слабого штормового уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с вероятностью вспышки класса M.

"Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 5 августа:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 35.

Прогноз магнитных бурь на 5 - 8 августа 2023 года. Фото: Мeteoagent

Негативное влияние на здоровье людей

Чтобы этот период прошел без серьезных потрясений и стресса, медики советуют заранее подготовиться. Людям с хроническими заболеваниями лучше:

держать при себе аптечку с необходимым лекарством;

запастись витаминами и минералами, обогащенными магнием и кальцием, которые повышают устойчивость организма к стрессу;

вести здоровый образ жизни;

правильно питаться;

регулярно заниматься физическими упражнениями;

отдыхать должным образом;

использовать техники релаксации, такие как медитация, йога;

применять метод ароматерапии: подобрать приятные ароматы, например эфирные масла лаванды, ромашки или мяты.

Напомним, предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Также мы писали, что третий месяц лета 2023 снова будет проверять людей на прочность. В августе ожидается несколько магнитных бурь разной мощности.