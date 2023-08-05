Магнитные бури сегодня, 5 августа: симптомы и последствия

Магнитные бури 5 августа: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 5 августа, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Она может повлиять на здоровье метеозависимых людей, поэтому в этот день им нужно соблюдать осторожность.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях за сегодня.
Магнитные бури 5 августа
Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от нестабильного до слабого штормового уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с вероятностью вспышки класса M.
"Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 5 августа:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- Количество солнечных пятен — 35.
Негативное влияние на здоровье людей
Чтобы этот период прошел без серьезных потрясений и стресса, медики советуют заранее подготовиться. Людям с хроническими заболеваниями лучше:
- держать при себе аптечку с необходимым лекарством;
- запастись витаминами и минералами, обогащенными магнием и кальцием, которые повышают устойчивость организма к стрессу;
- вести здоровый образ жизни;
- правильно питаться;
- регулярно заниматься физическими упражнениями;
- отдыхать должным образом;
- использовать техники релаксации, такие как медитация, йога;
- применять метод ароматерапии: подобрать приятные ароматы, например эфирные масла лаванды, ромашки или мяты.
Напомним, предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Также мы писали, что третий месяц лета 2023 снова будет проверять людей на прочность. В августе ожидается несколько магнитных бурь разной мощности.