Магнітні бурі сьогодні, 5 серпня: симптоми і наслідки

Чоловік страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Сьогодні, 5 серпня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вона може вплинути на здоров'я метеозалежних людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі за сьогодні.

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Магнітні бурі 5 серпня

Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від нестабільного до слабкого штормового рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалаху класу M.

"Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 5 серпня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 30%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 35.

Прогноз магнітних бур на 5 — 8 серпня 2023 року. Фото: Мeteoagent

Негативний вплив на здоров'я людей

Аби цей період пройшов без серйозних потрясінь та стресу, медики радять заздалегідь підготуватись. Людям з хронічними захворюваннями краще:

тримати при собі аптечку з необхідними ліками;

запастися вітамінами та мінералами, збагаченими магнієм та кальцієм, які підвищують стійкість організму до стресу;

вести здоровий спосіб життя;

правильно харчуватися;

регулярно займатися фізичними вправами;

відпочивати належним чином;

використовувати техніки релаксації, такі як медитація, йога;

застосовувати метод ароматерапії: підібрати приємні аромати, наприклад, ефірні олії лаванди, ромашки або м'яти.

Нагадаємо, попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Також ми писали, що третій місяць літа 2023 року знову перевірятиме людей на міцність. У серпні очікується кілька магнітних бур різної потужності.