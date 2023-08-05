Магнітні бурі сьогодні, 5 серпня: симптоми і наслідки

Магнітні бурі 5 серпня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 5 серпня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вона може вплинути на здоров'я метеозалежних людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі за сьогодні.
Магнітні бурі 5 серпня
Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від нестабільного до слабкого штормового рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалаху класу M.
"Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність на 5 серпня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 30%;
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- Кількість сонячних плям — 35.
Негативний вплив на здоров'я людей
Аби цей період пройшов без серйозних потрясінь та стресу, медики радять заздалегідь підготуватись. Людям з хронічними захворюваннями краще:
- тримати при собі аптечку з необхідними ліками;
- запастися вітамінами та мінералами, збагаченими магнієм та кальцієм, які підвищують стійкість організму до стресу;
- вести здоровий спосіб життя;
- правильно харчуватися;
- регулярно займатися фізичними вправами;
- відпочивати належним чином;
- використовувати техніки релаксації, такі як медитація, йога;
- застосовувати метод ароматерапії: підібрати приємні аромати, наприклад, ефірні олії лаванди, ромашки або м'яти.
Нагадаємо, попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Також ми писали, що третій місяць літа 2023 року знову перевірятиме людей на міцність. У серпні очікується кілька магнітних бур різної потужності.