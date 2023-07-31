Дівчина страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Третій місяць літа 2023 року знову перевірятиме людей на міцність. У серпні очікується кілька магнітних бур різної потужності.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі у серпні.

Читайте також:

Магнітні бурі у серпні

Другий літній місяць принесе кілька потужних хвиль, які відчуватимуть не тільки метеозалежні та люди з хронічними захворюваннями.

У Центрі передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США зазначають, що на початку місяця сонячна активність буде низькою, однак ближче до середини серпня очікуються магнітні бурі середньої та потужної інтенсивності.

Календар магнітних бур. Фото: vikna.tv

У серпні очікуються магнітні бурі середньої та сильної потужності:

2 — 3 серпня — буря середньої інтенсивності

— буря середньої інтенсивності 16 — 17 серпня — буря потужної інтенсивності

— буря потужної інтенсивності 18 — 20 серпня — буря середньої інтенсивності.

Прогноз магнітних бур на серпень 2023 року. Фото: Мeteoagent

За прогнозом ресурсу Meteoagent, середню магнітну бурю варто очікувати уже 3 серпня. Вона сягне К-індексу 3,5.

Прогноз магнітних бур на серпень 2023 року. Фото: Мeteoagent

Друга магнітна буря очікується в період з 16 по 17 серпня. Це буде потужний сонячний спалах, який може призвести до зміни настрою та проблем зі здоров’ям.

Наступна буря настане 20 серпня і також триватиме лише один день. У решту дат серпня експерти прогнозують слабкі магнітні бурі.

Прогноз магнітних бур на серпень 2023 року. Фото: Мeteoagent

Як впливає магнітна буря на організм людини

Сильні бурі можуть вплинути на самопочуття людей. Особливо метеозалежних та тих, хто має хронічні хвороби.

Найчастіше спостерігаються такі симптоми:

головний біль;

запаморочення;

швидка втомлюваність;

сонливість;

порушення сну;

пригнічений настрій;

апатія;

тривога;

дратівливість;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань.

Нагадаємо, для того, аби позбутися головного болю, не обов'язково вживати ліки. Можна вийти на свіже повітря, помасажувати область чола чи з'їсти щось гаряче.

Масаж: легкими круговими рухами варто масажувати область чола, поступово просуваючись до потилиці, а згодом опускатись до шиї).