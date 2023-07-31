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Магнитные бури в августе: когда будет опасно и чем это чревато

31 июля 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнитные бури в августе
Девушка страдает головной болью. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Третий месяц лета 2023 снова будет проверять людей на прочность. В августе ожидается несколько магнитных бурь разной мощности.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях в августе.

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Магнитные бури в августе

Третий летний месяц принесет несколько мощных волн, которые будут ощущать не только метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями.

В Центре предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США отмечают, что в начале месяца солнечная активность будет низкой, однако ближе к середине августа ожидаются магнитные бури средней и мощной интенсивности.

Календарь магнитных бурь. Фото: vikna.tv

В августе ожидаются магнитные бури средней и сильной мощности:

  • 2 — 3 августа — буря средней интенсивности
  • 16 — 17 августа — буря мощной интенсивности
  • 18 — 20 августа — буря средней интенсивности.
Прогноз магнитных бурь на август 2023 года. Фото: Мeteoagent

По прогнозу ресурса Meteoagent, среднюю магнитную бурю следует ожидать уже 3 августа. Она достигнет К-индекса 3,5.

Прогноз магнитных бурь на август 2023 года. Фото: Мeteoagent

Вторая магнитная буря ожидается в период с 16 по 17 августа. Это будет мощная солнечная вспышка, которая может привести к изменению настроения и проблем со здоровьем.

Следующая буря наступит 20 августа и также продлится всего один день. В остальные даты августа эксперты прогнозируют слабые магнитные бури.

Прогноз магнитных бурь на август 2023 года. Фото: Мeteoagent

Как влияет магнитная буря на организм человека

Сильные бури могут повлиять на самочувствие людей. Особенно метеозависимых и имеющих хронические болезни.

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • быстрая утомляемость;
  • сонливость;
  • нарушение сна;
  • подавленное настроение;
  • апатия;
  • тревога;
  • раздражительность;
  • повышение или понижение артериального давления;
  • боль в суставах;
  • обострение хронических заболеваний.

Напомним, для того чтобы избавиться от головной боли, не обязательно употреблять лекарства. Можно выйти на свежий воздух, помассировать область лба или съесть что-нибудь горячее.

Массаж: легкими круговыми движениями следует массировать область лба, постепенно продвигаясь к затылку, а затем опускаться к шее).

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