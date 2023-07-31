Магнитные бури в августе: когда будет опасно и чем это чревато
Третий месяц лета 2023 снова будет проверять людей на прочность. В августе ожидается несколько магнитных бурь разной мощности.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях в августе.
Магнитные бури в августе
Третий летний месяц принесет несколько мощных волн, которые будут ощущать не только метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями.
В Центре предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США отмечают, что в начале месяца солнечная активность будет низкой, однако ближе к середине августа ожидаются магнитные бури средней и мощной интенсивности.
В августе ожидаются магнитные бури средней и сильной мощности:
- 2 — 3 августа — буря средней интенсивности
- 16 — 17 августа — буря мощной интенсивности
- 18 — 20 августа — буря средней интенсивности.
По прогнозу ресурса Meteoagent, среднюю магнитную бурю следует ожидать уже 3 августа. Она достигнет К-индекса 3,5.
Вторая магнитная буря ожидается в период с 16 по 17 августа. Это будет мощная солнечная вспышка, которая может привести к изменению настроения и проблем со здоровьем.
Следующая буря наступит 20 августа и также продлится всего один день. В остальные даты августа эксперты прогнозируют слабые магнитные бури.
Как влияет магнитная буря на организм человека
Сильные бури могут повлиять на самочувствие людей. Особенно метеозависимых и имеющих хронические болезни.
Чаще наблюдаются следующие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- быстрая утомляемость;
- сонливость;
- нарушение сна;
- подавленное настроение;
- апатия;
- тревога;
- раздражительность;
- повышение или понижение артериального давления;
- боль в суставах;
- обострение хронических заболеваний.
Напомним, для того чтобы избавиться от головной боли, не обязательно употреблять лекарства. Можно выйти на свежий воздух, помассировать область лба или съесть что-нибудь горячее.
Массаж: легкими круговыми движениями следует массировать область лба, постепенно продвигаясь к затылку, а затем опускаться к шее).