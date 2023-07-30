Магнітні бурі 30 липня: як боротися з наслідками

Жінці паморочиться в голові. Фото: freepik.com

Сьогодні, 30 липня, магнітосфера нашої планети перебуватиме в збудженому стані, однак магнітні бурі не передбачаються. За день спостерігалась помірна сонячна активність.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 30 липня

"За останню добу на Сонці сталися вісім спалахів класу С та один спалах класу М4,11. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М4,11 може викликати помірний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — попереджають астросиноптики.

Очікується, що сьогодні магнітне поле Землі перебуватиме від спокійного до активного рівня. Також на Сонці можливі спалахи М-класу.

Погода на Сонці на 30 липня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 48.

У жінки болить голова внаслідок впливу магнітних бур. Фото: freepik.com

Вплив магнітних бур на здоров'я та самопочуття

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на самопочуття та здоров'я метеозалежних, людей поважного віку, вагітних жінок та людей із хронічними хворобами.

Найчастіше спостерігаються такі симптоми впливу магнітних бур:

запаморочення й головний біль;

нудота і блювота;

біль у животі, спині, м'язах та суглобах;

підвищений або знижений тиск;

сонливість і слабкість, або ж навіть безсоння;

висока температура;

нервозність і дратівливість;

загострення хронічних захворювань.

Однак якщо симптоми занадто докучають, зокрема є негаразди з серцем чи тиском, слід звернутися до лікарів.

Чоловік на прийомі в лікаря. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що сьогодні існує дуже багато причин, за яких організм людини досить часто виснажується. Тому медики пояснили, за допомогою яких способів можна подолати втому та покращити своє самопочуття у період важких часів.

Також ми повідомляли, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.