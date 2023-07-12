Як впоратися з поганим самопочуттям під час магнітних бур – поради лікарів

Вплив магнітних бур на самопочуття людини. Фото: Freepik

Зараз на Землі вирують сильні магнітні бурі, яку дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.

Новини.LIVE пояснює, як впоратися з поганим самопочуттям під час магнітних бур.

Читайте також:

Вплив магнітних бур на самопочуття

Що потрібно знати людям з різними хворобами?

Перш за все, щоб зрозуміти, чому ви погано почуваєтеся, варто звернути увагу на те, чи маєте ви хронічні захворювання. Наприклад, люди, які мають травми, проблеми з опорно-руховим апаратом або з судинною та ендокринною системою, відчуватимуть вплив від змін клімату.

Погане самопочуття через вплив кліматичних змін. Фото: Freepik

Те ж саме стосується й людей, які мають хронічні захворювання нервової і травної системи.

Якщо ви знаєте, що відчуватимете себе погано через магнітні бурі, варто підготуватися. Слід розуміти, що іноді різка зміна погоди може спровокувати загострення хронічних захворювань.

Як боротися із впливом магнітних бур?

Варто знати, що варто вести здоровий спосіб життя та виробити режим дня собі. Також потрібно вживати по 1,5 чи два літри води на добу та часто гуляти на вулиці. Не варто й конфліктувати з кимось, планувати справи чи далекі подорожі, а також навантажувати м’язи.

Конфликт між людьми, який не варто створювати під час магнітних бур. Фото: Freepik

У випадку необхідної поїздки варто мати при собі ліки та у разі загострення робити все, що каже лікар.

Нагадаємо, ми писали про те, чи можна насправді захворіти від роботи кондиціонера влітку.

Раніше ми розповідали про те, чому спати в піжамі дуже шкідливо для здоров’я людини.

Також ми повідомляли про те, що варто знати про вплив риби на здоров’я людини.