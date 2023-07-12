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Як вберегти себе від поганого самопочуття під час магнітних бур

12 липня 2023 21:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Як впоратися з поганим самопочуттям під час магнітних бур – поради лікарів
Вплив магнітних бур на самопочуття людини. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Зараз на Землі вирують сильні магнітні бурі, яку дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.

Новини.LIVE пояснює, як впоратися з поганим самопочуттям під час магнітних бур.

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Вплив магнітних бур на самопочуття 

Що потрібно знати людям з різними хворобами?

Перш за все, щоб зрозуміти, чому ви погано почуваєтеся, варто звернути увагу на те, чи маєте ви хронічні захворювання. Наприклад, люди, які мають травми, проблеми з опорно-руховим апаратом або з судинною та ендокринною системою, відчуватимуть вплив від змін клімату.

Плохое самочувствие
Погане самопочуття через вплив кліматичних змін. Фото: Freepik

Те ж саме стосується й людей, які мають хронічні захворювання нервової і травної системи. 

Якщо ви знаєте, що відчуватимете себе погано через магнітні бурі, варто підготуватися. Слід розуміти, що іноді різка зміна погоди може спровокувати загострення хронічних захворювань.

Як боротися із впливом магнітних бур?

Варто знати, що варто вести здоровий спосіб життя та виробити режим дня собі. Також потрібно вживати по 1,5 чи два літри води на добу та часто гуляти на вулиці. Не варто й конфліктувати з кимось, планувати справи чи далекі подорожі, а також навантажувати м’язи.

Конфликт между людьми
Конфликт між людьми, який не варто створювати під час магнітних бур. Фото: Freepik

У випадку необхідної поїздки варто мати при собі ліки та у разі загострення робити все, що каже лікар.

Нагадаємо, ми писали про те, чи можна насправді захворіти від роботи кондиціонера влітку. 

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Також ми повідомляли про те, що варто знати про вплив риби на здоров’я людини. 

 

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