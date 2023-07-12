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Как уберечь себя от плохого самочувствия во время магнитных бурь

12 июля 2023 21:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Как справиться с плохим самочувствием во время магнитных бурь – советы врачей
Воздействие магнитных бурь на самочувствие человека. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сейчас на Земле бушуют сильные магнитные бури, которые оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справляться с плохим самочувствием людям, которые являются очень зависимыми от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.

Новини.LIVE объясняет, как справляться с плохим самочувствием во время магнитных бурь.

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Воздействие магнитных бурь на самочувствие

Что нужно знать людям с разными болезнями?

Прежде всего, чтобы понять, почему вы плохо себя чувствуете, стоит обратить внимание на то, есть ли у вас хронические заболевания. Например, люди, имеющие травмы, проблемы с опорно-двигательным аппаратом или сосудистой и эндокринной системой, будут испытывать влияние от изменений климата.

Плохое самочувствие
Плохое самочувствие из-за влияния климатических изменений. Фото: Freepik

То же самое касается и людей, имеющих хронические заболевания нервной и пищеварительной системы.

Если вы знаете, что будете чувствовать себя плохо из-за магнитных бурь, стоит подготовиться. Следует понимать, что иногда резкое изменение погоды может спровоцировать обострение хронических заболеваний.

Как бороться с влиянием магнитных бурь?

Стоит знать, что следует вести здоровый образ жизни и выработать режим дня себе. Также нужно употреблять по 1,5 или два литра воды в сутки и часто гулять по улице. Не стоит конфликтовать с кем-то, планировать дела или дальние путешествия, а также нагружать мышцы.

Конфликт между людьми
Конфликт между людьми, который не следует создавать во время магнитных бурь. Фото: Freepik

В случае необходимой поездки следует иметь при себе лекарства и при обострении делать все, что говорит врач.

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