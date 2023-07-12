Магнітні бурі 12 липня: симптоми та наслідки

Магнітні бурі 12 липня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 12 липня, Землю накриють потужні магнітні бурі. Вони триватимуть кілька днів.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 12 липня
Зазначається, що 12-13 липня спостерігатиметься висока штормова активність.
Повідомляється, що саме 12 липня очікується єдиний день у місяці з імовірністю високої сонячної активності з К-індексом 5.
У цей день можуть трапитися сильні спалахи. Усе плавно перейде в активність середньої сили наступного дня.
Найчастіше спостерігаються такі симптоми:
- головний біль;
- запаморочення;
- швидка втомлюваність;
- сонливість;
- порушення сну;
- пригнічений настрій;
- апатія;
- тривога;
- дратівливість;
- підвищення чи зниження артеріального тиску;
- біль у суглобах;
- загострення хронічних захворювань.
Також лікарі зазначають, що метеорологічні головні болі схожі на типовий головний біль або мігрень, але мають додаткові симптоми:
- нудота та блювота;
- підвищена чутливість до світла;
- сонливість і апатія;
- запаморочення,
- оніміння обличчя та шиї;
- дзвін у вухах, шум у голові, темрява, "хмари" в очах;
- біль в одній або обох скронях.
Медики радять дотримуватися простих рекомендацій. Насамперед, треба завжди мати з собою ліки проти головного болю. Варто пити багато води та дотримуватися здорового харчування, не вживати надто жирну їжу та алкоголь.
Як подолати почуття втоми?
- Висипатися. Не менше 7-9 годин на добу.
- Водні процедури. Контрастний душ здатний добре підбадьорити.
- Гімнастика. Навіть недовга зарядка посилить кровообіг і поверне тонус судинної системи.
- Відмовитися від шкідливих звичок. Алкогольні напої та куріння, постійне переїдання та пристрасть до фаст-фуду, викликають серйозні порушення в організмі.
- Правильне харчування.
Нагадаємо, другий літній місяць принесе кілька потужних хвиль, які відчуватимуть не тільки метеозалежні та люди з хронічними захворюваннями. Потужну магнітну бурю люди відчують із 12-13 липня. Ця буря буде затяжна і потужна — до К-індексу 5.