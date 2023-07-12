Магнітні бурі 12 липня: симптоми та наслідки

Жінка страждає на головний біль. Фото: Google

Сьогодні, 12 липня, Землю накриють потужні магнітні бурі. Вони триватимуть кілька днів.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 12 липня

Зазначається, що 12-13 липня спостерігатиметься висока штормова активність.

Повідомляється, що саме 12 липня очікується єдиний день у місяці з імовірністю високої сонячної активності з К-індексом 5.

У цей день можуть трапитися сильні спалахи. Усе плавно перейде в активність середньої сили наступного дня.



Магнітні бурі 12 — 15 липня. Фото: Мeteoagent

Найчастіше спостерігаються такі симптоми:

головний біль;

запаморочення;

швидка втомлюваність;

сонливість;

порушення сну;

пригнічений настрій;

апатія;

тривога;

дратівливість;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань.

Також лікарі зазначають, що метеорологічні головні болі схожі на типовий головний біль або мігрень, але мають додаткові симптоми:

нудота та блювота;

підвищена чутливість до світла;

сонливість і апатія;

запаморочення,

оніміння обличчя та шиї;

дзвін у вухах, шум у голові, темрява, "хмари" в очах;

біль в одній або обох скронях.

Медики радять дотримуватися простих рекомендацій. Насамперед, треба завжди мати з собою ліки проти головного болю. Варто пити багато води та дотримуватися здорового харчування, не вживати надто жирну їжу та алкоголь.

Як подолати почуття втоми?

Висипатися. Не менше 7-9 годин на добу.

Водні процедури. Контрастний душ здатний добре підбадьорити.

Гімнастика. Навіть недовга зарядка посилить кровообіг і поверне тонус судинної системи.

Відмовитися від шкідливих звичок. Алкогольні напої та куріння, постійне переїдання та пристрасть до фаст-фуду, викликають серйозні порушення в організмі.

Правильне харчування.

Нагадаємо, другий літній місяць принесе кілька потужних хвиль, які відчуватимуть не тільки метеозалежні та люди з хронічними захворюваннями. Потужну магнітну бурю люди відчують із 12-13 липня. Ця буря буде затяжна і потужна — до К-індексу 5.