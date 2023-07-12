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Магнітні бурі 12 липня: що чекає на українців сьогодні

12 липня 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі 12 липня: симптоми та наслідки
Жінка страждає на головний біль. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 12 липня, Землю накриють потужні магнітні бурі. Вони триватимуть кілька днів.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 12 липня

Зазначається, що 12-13 липня спостерігатиметься висока штормова активність.

Повідомляється, що саме 12 липня очікується єдиний день у місяці з імовірністю високої сонячної активності з К-індексом 5.

У цей день можуть трапитися сильні спалахи. Усе плавно перейде в активність середньої сили наступного дня.
 

Магнітні бурі 12 — 15 липня. Фото: Мeteoagent

Найчастіше спостерігаються такі симптоми: 

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • швидка втомлюваність;
  • сонливість;
  • порушення сну;
  • пригнічений настрій;
  • апатія;
  • тривога;
  • дратівливість;
  • підвищення чи зниження артеріального тиску;
  • біль у суглобах;
  • загострення хронічних захворювань.

Також лікарі зазначають, що метеорологічні головні болі схожі на типовий головний біль або мігрень, але мають додаткові симптоми:

  •  нудота та блювота;
  • підвищена чутливість до світла;
  • сонливість і апатія;
  • запаморочення,
  • оніміння обличчя та шиї;
  • дзвін у вухах, шум у голові, темрява, "хмари" в очах;
  • біль в одній або обох скронях.

Медики радять дотримуватися простих рекомендацій. Насамперед, треба завжди мати з собою ліки проти головного болю. Варто пити багато води та дотримуватися здорового харчування, не вживати надто жирну їжу та алкоголь.

Як подолати почуття втоми?

  • Висипатися. Не менше 7-9 годин на добу. 
  • Водні процедури. Контрастний душ здатний добре підбадьорити.
  • Гімнастика. Навіть недовга зарядка посилить кровообіг і поверне тонус судинної системи.
  • Відмовитися від шкідливих звичок. Алкогольні напої та куріння, постійне переїдання та пристрасть до фаст-фуду, викликають серйозні порушення в організмі.
  • Правильне харчування. 

Нагадаємо, другий літній місяць принесе кілька потужних хвиль, які відчуватимуть не тільки метеозалежні та люди з хронічними захворюваннями. Потужну магнітну бурю люди відчують із 12-13 липня. Ця буря буде затяжна і потужна — до К-індексу 5.

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