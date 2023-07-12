Магнитные бури 12 июля: симптомы и последствия

Магнитные бури 12 июля: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 12 июля, Землю покроют мощные магнитные бури. Они продлятся несколько дней.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 12 июля
Отмечается, что 12-13 июля будет наблюдаться высокая штормовая активность.
Сообщается, что именно 12 июля ожидается единственный день в месяце с вероятностью высокой солнечной активности с К-индексом 5.
В этот день могут случиться сильные вспышки. Все плавно перейдет в активность средней силы на следующий день.
Чаще наблюдаются следующие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- быстрая утомляемость;
- сонливость;
- нарушение сна;
- подавленное настроение;
- апатия;
- тревога;
- раздражительность;
- повышение или понижение артериального давления;
- боль в суставах;
- обострение хронических заболеваний.
Также врачи отмечают, что метеорологические головные боли похожи на типичную головную боль или мигрень, но имеют дополнительные симптомы:
- тошнота и рвота;
- повышенная чувствительность к свету;
- сонливость и апатия;
- головокружение,
- онемение лица и шеи;
- звон в ушах, шум в голове, тьма, "облака" в глазах;
- боль в одной или обеих висках.
Медики советуют придерживаться простых рекомендаций. Прежде всего, нужно всегда иметь с собой лекарство против головных болей. Следует пить много воды и соблюдать здоровое питание, не употреблять слишком жирную пищу и алкоголь.
Как преодолеть чувство усталости?
- Высыпайтесь. Не менее 7-9 часов в день.
- Водные процедуры. Контрастный душ способен хорошо ободрить.
- Гимнастика. Даже недолгая зарядка усугубит кровообращение и вернет тонус сосудистой системы.
- Отказаться от вредных привычек. Алкогольные напитки и курение, постоянное переедание и пристрастие к фаст-фуду вызывают серьезные нарушения в организме.
- Правильное питание.
Напомним, второй летний месяц принесет несколько мощных волн, которые будут ощущать не только метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями. Мощную магнитную бурю люди почувствуют с 12-13 июля. Эта буря будет затяжная и мощная – до К-индекса 5.