Магнитные бури 12 июля: симптомы и последствия

Женщина страдает головной болью. Фото: Google

Сегодня, 12 июля, Землю покроют мощные магнитные бури. Они продлятся несколько дней.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 12 июля

Отмечается, что 12-13 июля будет наблюдаться высокая штормовая активность.

Сообщается, что именно 12 июля ожидается единственный день в месяце с вероятностью высокой солнечной активности с К-индексом 5.

В этот день могут случиться сильные вспышки. Все плавно перейдет в активность средней силы на следующий день.

Магнитные бури 12 – 15 июля. Фото: Мeteoagent

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

головная боль;

головокружение;

быстрая утомляемость;

сонливость;

нарушение сна;

подавленное настроение;

апатия;

тревога;

раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний.

Также врачи отмечают, что метеорологические головные боли похожи на типичную головную боль или мигрень, но имеют дополнительные симптомы:

тошнота и рвота;

повышенная чувствительность к свету;

сонливость и апатия;

головокружение,

онемение лица и шеи;

звон в ушах, шум в голове, тьма, "облака" в глазах;

боль в одной или обеих висках.

Медики советуют придерживаться простых рекомендаций. Прежде всего, нужно всегда иметь с собой лекарство против головных болей. Следует пить много воды и соблюдать здоровое питание, не употреблять слишком жирную пищу и алкоголь.

Как преодолеть чувство усталости?

Высыпайтесь. Не менее 7-9 часов в день.

Водные процедуры. Контрастный душ способен хорошо ободрить.

Гимнастика. Даже недолгая зарядка усугубит кровообращение и вернет тонус сосудистой системы.

Отказаться от вредных привычек. Алкогольные напитки и курение, постоянное переедание и пристрастие к фаст-фуду вызывают серьезные нарушения в организме.

Правильное питание.

Напомним, второй летний месяц принесет несколько мощных волн, которые будут ощущать не только метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями. Мощную магнитную бурю люди почувствуют с 12-13 июля. Эта буря будет затяжная и мощная – до К-индекса 5.