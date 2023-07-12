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Магнитные бури 12 июля: что ждет украинцев сегодня

12 июля 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнитные бури 12 июля: симптомы и последствия
Женщина страдает головной болью. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 12 июля, Землю покроют мощные магнитные бури. Они продлятся несколько дней.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 12 июля

Отмечается, что 12-13 июля будет наблюдаться высокая штормовая активность.

Сообщается, что именно 12 июля ожидается единственный день в месяце с вероятностью высокой солнечной активности с К-индексом 5.

В этот день могут случиться сильные вспышки. Все плавно перейдет в активность средней силы на следующий день.

Магнитные бури 12 – 15 июля. Фото: Мeteoagent

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • быстрая утомляемость;
  • сонливость;
  • нарушение сна;
  • подавленное настроение;
  • апатия;
  • тревога;
  • раздражительность;
  • повышение или понижение артериального давления;
  • боль в суставах;
  • обострение хронических заболеваний.

Также врачи отмечают, что метеорологические головные боли похожи на типичную головную боль или мигрень, но имеют дополнительные симптомы:

  • тошнота и рвота;
  • повышенная чувствительность к свету;
  • сонливость и апатия;
  • головокружение,
  • онемение лица и шеи;
  • звон в ушах, шум в голове, тьма, "облака" в глазах;
  • боль в одной или обеих висках.

Медики советуют придерживаться простых рекомендаций. Прежде всего, нужно всегда иметь с собой лекарство против головных болей. Следует пить много воды и соблюдать здоровое питание, не употреблять слишком жирную пищу и алкоголь.

Как преодолеть чувство усталости?

  • Высыпайтесь. Не менее 7-9 часов в день.
  • Водные процедуры. Контрастный душ способен хорошо ободрить.
  • Гимнастика. Даже недолгая зарядка усугубит кровообращение и вернет тонус сосудистой системы.
  • Отказаться от вредных привычек. Алкогольные напитки и курение, постоянное переедание и пристрастие к фаст-фуду вызывают серьезные нарушения в организме.
  • Правильное питание.

Напомним, второй летний месяц принесет несколько мощных волн, которые будут ощущать не только метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями. Мощную магнитную бурю люди почувствуют с 12-13 июля. Эта буря будет затяжная и мощная – до К-индекса 5.

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