Одразу п’ять магнітних бур накриє Землю у липні
У другий місяць літа 2023 року магнітні бурі знову перевірятимуть людей на міцність. У липні очікується кілька потужних магнітних бур.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі у липні.
Магнітні бурі у липні
Другий літній місяць принесе кілька потужних хвиль, які відчуватимуть не тільки метеозалежні та люди з хронічними захворюваннями.
Повідомляється, що перша дводенна магнітна буря в липні очікується 5 і 6 липня. Зазначається, що сонячна активність 5 липня буде слабкою, а 6 липня — середньою.
Потужна магнітна буря відбудеться 9 липня. Вона досягне К-індексу 4. Це означає, що це відчують на собі багато людей у різних країнах світу. Навіть ті, що не відрізняються сильною чутливістю.
Наступну бурю відчують із 12-13 липня. Ця буря буде затяжна і ще потужніша — до К-індексу 5.
Новий геомагнітний шторм накриє планету з 16 до 19 липня.
Далі невелика магнітна буря прогнозується 26 липня.
І наприкінці другого літнього місяця потрібно підготуватися до ще однієї бурі з 30 до 31 липня.
Сильні можуть вплинути на самопочуття людей. Особливо метеозалежних та тих, хто має хронічні хвороби.
Найчастіше спостерігаються такі симптоми:
- головний біль;
- запаморочення;
- швидка втомлюваність;
- сонливість;
- порушення сну;
- пригнічений настрій;
- апатія;
- тривога;
- дратівливість;
- підвищення чи зниження артеріального тиску;
- біль у суглобах;
- загострення хронічних захворювань.
Нагадаємо, Землю накрила тривала магнітна буря. Вона закінчиться 30 червня. Вона може позначитися на самопочутті та здоров'ї українців.