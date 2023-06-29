Вплив сонячних спалахів на Землю. Фото: Google

У другий місяць літа 2023 року магнітні бурі знову перевірятимуть людей на міцність. У липні очікується кілька потужних магнітних бур.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі у липні.

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Магнітні бурі у липні

Другий літній місяць принесе кілька потужних хвиль, які відчуватимуть не тільки метеозалежні та люди з хронічними захворюваннями.

Повідомляється, що перша дводенна магнітна буря в липні очікується 5 і 6 липня. Зазначається, що сонячна активність 5 липня буде слабкою, а 6 липня — середньою.

Потужна магнітна буря відбудеться 9 липня. Вона досягне К-індексу 4. Це означає, що це відчують на собі багато людей у різних країнах світу. Навіть ті, що не відрізняються сильною чутливістю.

Магнітні бурі за 1-5 липня. Фото: Мeteoagent

Наступну бурю відчують із 12-13 липня. Ця буря буде затяжна і ще потужніша — до К-індексу 5.

Новий геомагнітний шторм накриє планету з 16 до 19 липня.

Далі невелика магнітна буря прогнозується 26 липня.

І наприкінці другого літнього місяця потрібно підготуватися до ще однієї бурі з 30 до 31 липня.



Сильні можуть вплинути на самопочуття людей. Особливо метеозалежних та тих, хто має хронічні хвороби.

Найчастіше спостерігаються такі симптоми:

головний біль;

запаморочення;

швидка втомлюваність;

сонливість;

порушення сну;

пригнічений настрій;

апатія;

тривога;

дратівливість;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань.

Нагадаємо, Землю накрила тривала магнітна буря. Вона закінчиться 30 червня. Вона може позначитися на самопочутті та здоров'ї українців.