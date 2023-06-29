Воздействие солнечных вспышек на Землю. Фото: Google

Во второй месяц лета 2023 года магнитные бури снова будут проверять людей на прочность. В июле ожидается несколько мощных магнитных бурь.

Новости.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях в июле.

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Магнитные бури в июле

Второй летний месяц принесет несколько мощных волн, которые будут ощущать не только метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями.

Сообщается, что первая двухдневная магнитная буря в июле ожидается 5 и 6 июля. Отмечается, что солнечная активность 5 июля будет слабой, а 6 июля — средней.

Мощная магнитная буря также стоит ожидать 9 июля. Она достигнет К-индекса 4. Это означает, что это испытают на себе многие люди в разных странах мира. Даже не отличающиеся сильной чувствительностью.

Магнитные бури 1-5 июля. Фото: Мeteoagent

Следующую бурю почувствуют с 12-13 июля. Эта буря будет затяжная и еще более мощная — к К-индексу 5.

Новый геомагнитный шторм накроет планету с 16 по 19 июля.

Далее небольшая магнитная буря прогнозируется 26 июля.

И в конце второго летнего месяца нужно подготовиться к еще одной буре с 30 по 31 июля.



Сильные могут повлиять на самочувствие людей. Особенно метеозависимых и имеющих хронические болезни.

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

головная боль;

головокружение;

быстрая утомляемость;

сонливость;

нарушение сна;

подавленное настроение;

апатия;

тревога;

раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний.

Напомним, Землю накрыла длительная магнитная буря. Она закончится 30 июня. Она может сказаться на самочувствии и здоровье украинцев.