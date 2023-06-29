Сразу пять магнитных бурь накроет Землю в июле
Во второй месяц лета 2023 года магнитные бури снова будут проверять людей на прочность. В июле ожидается несколько мощных магнитных бурь.
Новости.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях в июле.
Магнитные бури в июле
Второй летний месяц принесет несколько мощных волн, которые будут ощущать не только метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями.
Сообщается, что первая двухдневная магнитная буря в июле ожидается 5 и 6 июля. Отмечается, что солнечная активность 5 июля будет слабой, а 6 июля — средней.
Мощная магнитная буря также стоит ожидать 9 июля. Она достигнет К-индекса 4. Это означает, что это испытают на себе многие люди в разных странах мира. Даже не отличающиеся сильной чувствительностью.
Следующую бурю почувствуют с 12-13 июля. Эта буря будет затяжная и еще более мощная — к К-индексу 5.
Новый геомагнитный шторм накроет планету с 16 по 19 июля.
Далее небольшая магнитная буря прогнозируется 26 июля.
И в конце второго летнего месяца нужно подготовиться к еще одной буре с 30 по 31 июля.
Сильные могут повлиять на самочувствие людей. Особенно метеозависимых и имеющих хронические болезни.
Чаще наблюдаются следующие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- быстрая утомляемость;
- сонливость;
- нарушение сна;
- подавленное настроение;
- апатия;
- тревога;
- раздражительность;
- повышение или понижение артериального давления;
- боль в суставах;
- обострение хронических заболеваний.
Напомним, Землю накрыла длительная магнитная буря. Она закончится 30 июня. Она может сказаться на самочувствии и здоровье украинцев.