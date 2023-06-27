Магнітна буря накриває Землю: коли чекати удару

Вплив сонячної активності на Землю. Фото: google.com

Землю найближчими днями накриє потужна магнітна буря. Вона може позначитися на самопочутті та здоров'ї українців.

Коли вона розпочнеться, скільки триватиме та як захиститися від впливу, розповімо далі.

Читайте також:

Тривала потужна магнітна буря

Повідомляється, що магнітна буря триватиме з 28 до 30 червня. Сила геоударів перебуватиме біля позначки 3 бали.

Сильні можуть вплинути на самопочуття людей. Особливо метеозалежних та тих, хто має хронічні хвороби.

Найчастіше спостерігаються такі симптоми:

головний біль;

запаморочення;

швидка втомлюваність;

сонливість;

порушення сну;

пригнічений настрій;

апатія;

тривога;

дратівливість;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань.

Як тривала магнітна буря впливає на здоров'я людини

У ці дні медики радять дотримуватися простих рекомендацій. Насамперед, треба завжди мати з собою ліки проти головного болю. Варто пити багато води та дотримуватися здорового харчування, не вживати надто жирну їжу та алкоголь.

Рекомендаціїї лікарів:

їсти більше свіжих овочів та фруктів;

додати в раціон трав'яні чаї;

зменшити кількість вживання кофеїну;

займатися фізичною активністю;

більше відпочивати та уникати стресу;

не нехтувати повноцінним сном (лягати не пізніше 23:00);

частіше гуляти на свіжому повітрі;

спілкуватися з людьми та отримувати позитивні емоції.

Нагадаємо, сьогодні, 27 червня, суттєвої магнітної бурі не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Також ми писали, як позбутися постійного відчуття втоми та сонливості за допомогою трьох простих кроків.