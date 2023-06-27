Магнитная буря накрывает Землю: когда ждать удара

Воздействие солнечной активности на Землю. Фото: google.com

Землю в ближайшие дни накроет мощная магнитная буря. Она может отразиться на самочувствии и здоровье украинцев.

Когда она начнется, сколько будет продолжаться и как защититься от влияния, расскажем дальше.

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Длительная мощная магнитная буря

Сообщается, что магнитная буря продлится с 28 по 30 июня. Сила геоударов будет находиться у отметки 3 балла.

Сильные магнитные бури могут повлиять на самочувствие людей. Особенно на метеозависимых и имеющих хронические болезни.

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

головная боль;

головокружение;

быстрая утомляемость;

сонливость;

нарушение сна;

подавленное настроение;

апатия;

тревога;

раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний.

Как длительная магнитная буря влияет на здоровье человека

В эти дни медики советуют соблюдать простые рекомендации. Прежде всего, нужно всегда иметь с собой лекарство против головной боли. Следует пить много воды и соблюдать здоровое питание, не употреблять слишком жирную пищу и алкоголь.

Рекомендации врачей:

есть больше свежих овощей и фруктов;

добавить в рацион травяные чаи;

уменьшить количество употребления кофеина;

заниматься физической активностью;

больше отдыхать и избегать стресса;

не пренебрегать полноценным сном (ложиться не позднее 23:00);

почаще гулять на свежем воздухе;

общаться с людьми и получать положительные эмоции.

Напомним, сегодня, 27 июня, существенной магнитной бури не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.

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