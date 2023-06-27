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Мощная магнитная буря накрывает Землю: когда ждать удара

27 июня 2023 06:36
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнитная буря накрывает Землю: когда ждать удара
Воздействие солнечной активности на Землю. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Землю в ближайшие дни накроет мощная магнитная буря. Она может отразиться на самочувствии и здоровье украинцев.

Когда она начнется, сколько будет продолжаться и как защититься от влияния, расскажем дальше.

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Сообщается, что магнитная буря продлится с 28 по 30 июня. Сила геоударов будет находиться у отметки 3 балла.

Сильные магнитные бури могут повлиять на самочувствие людей. Особенно на метеозависимых и имеющих хронические болезни.

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • быстрая утомляемость;
  • сонливость;
  • нарушение сна;
  • подавленное настроение;
  • апатия;
  • тревога;
  • раздражительность;
  • повышение или понижение артериального давления;
  • боль в суставах;
  • обострение хронических заболеваний.

Как длительная магнитная буря влияет на здоровье человека

В эти дни медики советуют соблюдать простые рекомендации. Прежде всего, нужно всегда иметь с собой лекарство против головной боли. Следует пить много воды и соблюдать здоровое питание, не употреблять слишком жирную пищу и алкоголь.

Рекомендации врачей:

  • есть больше свежих овощей и фруктов;
  • добавить в рацион травяные чаи;
  • уменьшить количество употребления кофеина;
  • заниматься физической активностью;
  • больше отдыхать и избегать стресса;
  • не пренебрегать полноценным сном (ложиться не позднее 23:00);
  • почаще гулять на свежем воздухе;
  • общаться с людьми и получать положительные эмоции.

Напомним, сегодня, 27 июня, существенной магнитной бури не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.

Также мы писали, как избавиться от постоянного ощущения усталости и сонливости с помощью трех простых шагов.

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