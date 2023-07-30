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Магнитные бури 30 июля: что ждет украинцев сегодня

30 июля 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури 30 июля: как бороться с последствиями
У женщины кружится голова. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 30 июля, магнитосфера нашей планеты будет находиться в возбужденном состоянии, однако магнитные бури не предусматриваются. За день наблюдалась умеренная солнечная активность.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 30 июля

"За последние сутки на Солнце произошло восемь вспышек класса С и одна вспышка класса М4,11. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М4,11 может вызвать умеренный уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — предупреждают астросиноптики.

Ожидается, что сегодня магнитное поле Земли будет от спокойного до активного уровня. Также на Солнце возможны вспышки М-класса.

Погода на Солнце на 30 июля:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 48.
У женщины болит голова в результате воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Воздействие магнитных бурь на здоровье и самочувствие

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.

Чаще наблюдаются следующие симптомы воздействия магнитных бурь:

  • головокружение и головные боли;
  • тошнота и рвота;
  • боли в животе, спине, мышцах и суставах;
  • повышенное или пониженное давление;
  • сонливость и слабость, или даже бессонница;
  • высокая температура;
  • нервозность и раздражительность;
  • обострение хронических заболеваний.

Однако если симптомы слишком досаждают, в частности есть проблемы с сердцем или давлением, следует обратиться к врачам.

Мужчина на приеме у врача. Фото: freepik.com

Напомним, что сегодня существует очень много причин, по которым организм человека довольно часто истощается. Поэтому медики объяснили, с помощью каких способов можно преодолеть усталость и улучшить свое самочувствие в трудные времена.

Также мы сообщали, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.

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