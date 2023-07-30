Магнитные бури 30 июля: как бороться с последствиями

У женщины кружится голова. Фото: freepik.com

Сегодня, 30 июля, магнитосфера нашей планеты будет находиться в возбужденном состоянии, однако магнитные бури не предусматриваются. За день наблюдалась умеренная солнечная активность.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 30 июля

"За последние сутки на Солнце произошло восемь вспышек класса С и одна вспышка класса М4,11. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М4,11 может вызвать умеренный уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — предупреждают астросиноптики.

Ожидается, что сегодня магнитное поле Земли будет от спокойного до активного уровня. Также на Солнце возможны вспышки М-класса.

Погода на Солнце на 30 июля:

вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 48.

У женщины болит голова в результате воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Воздействие магнитных бурь на здоровье и самочувствие

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.

Чаще наблюдаются следующие симптомы воздействия магнитных бурь:

головокружение и головные боли;

тошнота и рвота;

боли в животе, спине, мышцах и суставах;

повышенное или пониженное давление;

сонливость и слабость, или даже бессонница;

высокая температура;

нервозность и раздражительность;

обострение хронических заболеваний.

Однако если симптомы слишком досаждают, в частности есть проблемы с сердцем или давлением, следует обратиться к врачам.

Мужчина на приеме у врача. Фото: freepik.com

Напомним, что сегодня существует очень много причин, по которым организм человека довольно часто истощается. Поэтому медики объяснили, с помощью каких способов можно преодолеть усталость и улучшить свое самочувствие в трудные времена.

Также мы сообщали, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.