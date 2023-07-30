Магнитные бури 30 июля: как бороться с последствиями

Магнитные бури 30 июля: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 30 июля, магнитосфера нашей планеты будет находиться в возбужденном состоянии, однако магнитные бури не предусматриваются. За день наблюдалась умеренная солнечная активность.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 30 июля
"За последние сутки на Солнце произошло восемь вспышек класса С и одна вспышка класса М4,11. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М4,11 может вызвать умеренный уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — предупреждают астросиноптики.
Ожидается, что сегодня магнитное поле Земли будет от спокойного до активного уровня. Также на Солнце возможны вспышки М-класса.
Погода на Солнце на 30 июля:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 48.
Воздействие магнитных бурь на здоровье и самочувствие
Магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.
Чаще наблюдаются следующие симптомы воздействия магнитных бурь:
- головокружение и головные боли;
- тошнота и рвота;
- боли в животе, спине, мышцах и суставах;
- повышенное или пониженное давление;
- сонливость и слабость, или даже бессонница;
- высокая температура;
- нервозность и раздражительность;
- обострение хронических заболеваний.
Однако если симптомы слишком досаждают, в частности есть проблемы с сердцем или давлением, следует обратиться к врачам.
Напомним, что сегодня существует очень много причин, по которым организм человека довольно часто истощается. Поэтому медики объяснили, с помощью каких способов можно преодолеть усталость и улучшить свое самочувствие в трудные времена.
Также мы сообщали, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.