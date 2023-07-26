Сьогодні потужна магнітна буря досягне піка: чого чекати українцям

Жінка страждає на головний біль. Фото: freepik.com

Потужна магнітна буря насувається на нашу планету. Так, вона почалася ще вчора, однак досягне свого піка саме сьогодні, 26 липня.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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"З 25 липня геомагнітний стан наростатиме. Пік припаде на вечір вівторка, 26 липня, а протягом двох діб метеозалежні можуть відчути нездужання", — йдеться в прогнозі.

Більше того зазначається, що магнітна буря триватиме аж до четверга, 27 липня. Її оцінюють у 3-4 бали.

Потужний магнітний шторм є наслідком двох викидів корональної маси на Сонці, а це означає, що на Землі може відбутися ще кілька потужних бур.

Як вберегтися метеозалежним

Як відомо, магнітні бурі впливають на метеозалежних, а також на людей із хронічними хворобами та людей похилого віку. Тому варто берегтися в дні сильних сонячних штормів. Лікарі радять мати під рукою ліки проти високого тиску та головного болю.

Крім того, під час магнітних бур:

не перевантажуйте себе роботою;

уникайте вживання алкоголю, енергетичних напоїв та кави, пийте більше води;

займіться фізичною активністю, зокрема прогулянками на свіжому повітрі. Покращити самопочуття також може контрастний душ;

не слід забувати про режим сну, важливо добре висипатися, особливо в дні спалахів на Сонці.

Магнітні бурі можуть відчувати також і наші домашні улюбленці. Важливо, щоб у цей період тварини не переохолоджувались і не перегрівалися, а також слід стежити за їхнім водним балансом та харчуванням.

Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.

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